Черговий обстріл Харкова: є постраждалі

Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Попередньо, реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру.

На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці».

Агентство Телевидения Новости