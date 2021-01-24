Черкаський "Фотоприлад" має величезний експортний потенціал

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв відвідав з робочим візитом Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" (м. Черкаси), яке входить до складу Концерну.

Юрій Гусєв разом з першим заступником генерального директора Укроборонпрому Романом Бондарем оглянули роботу складального, оптичного та механічного виробництва, випробувальної станції та центрального конструкторського бюро (ЦКБ) "Сокіл".

"Ми розглянули виробничу стратегію та ознайомилися з продукцією заводу. Без сумнівів, підприємство має великий потенціал для подальшого розвитку. З керівництвом заводу обговорено поточні виклики та проблеми. У найкоротші терміни ми сфокусуємося на співпраці з Міністерством оборони України та посилимо координацію зі спецекспортерами", – зазначив очільник Концерну.

"Ми пишаємося тим, що комплекс "Оболонь-КПСВ" (комбінований прилад спостереження та вимірювання), розроблений ЦКБ "Сокіл", отримав Диплом І-го ступеня на загальноукраїнському конкурсі "Кращий винахід 2020 року" в номінації "Бронетанкова техніка та озброєння", який проводив Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України", – розповів директор заводу Григорій Корево.

"Фотоприлад" – провідне високотехнологічне підприємство, яке працює для потреб Збройних Сил України, системи охорони здоров’я, державних установ та організацій тощо. Основний напрямок діяльності – розробка, конструювання, виробництво оптико-електронних приладів і спецтехніки.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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