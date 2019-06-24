Черкаський завод запропонував реальну заміну армійському ГАЗ-66

Черкаський завод ДП АСЗ №2 “Богдан Моторс” представив реальну заміну застарілим ГАЗ-66, які ще використовуються в українській армії. В якості альтернативи, “Богдан Моторс” пропонує власну модель Богдан-3355.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на AUTO-Consulting.

Основою для військової вантажівки послужила повнопривідна версія Hyundai HD. Від цієї ж вантажівки запозичена і кабіна. А ось шасі було посилено. Богдан-3355 помітно відрізняється від первинних повнопривідних моделей Hyundai, які підприємство пропонувало у 2015-2017 рр.

Богдан-3355 має споряджену масу 3 т, при цьому може перевозити до 2 т вантажу. Довжина автомобіля – 6050 мм, висота – 2700 мм. Він укомплектований дизельним двигуном D4DC об’ємом 3,9 л і потужністю 120 к.с. Витрата палива – 19 л/100 км, а запас ходу – 500 км. У трансмісії використана роздавальна коробка зі знижувальним рядом. Шини використані – 305/80R18, диски 11.00-18. За своїми характеристиками, Богдан-3355 дуже близький до показників ГАЗ-66.

Нагадаємо, що це вже не перша спроба черкаського підприємства представити легкий повнопривідну вантажівку. Раніше завод виготовив кілька примірників Богдан-33712 4×4, який був розроблений на підприємстві з використанням шасі Hyundai та кабіни вантажівки JAC. Таке рішення дозволило знизити вартість машини, але вона була прохолодно сприйнята військовими.

Крім того, завод “Богдан Моторс” запропонував і транспортну вантажівку Богдан-3373 (4х2). Вона має повну масу 7,2 т, вантажність – 4,5 т і бортову платформу черкаського виробництва. Ця машина була створена на агрегатах Hyundai HD72 і комплектується дизельним двигуном 3,9 л (130 к.с.).

Нова розробка Богдан-3355 помітно відрізняється від попередніх варіантів. Вона має великі кути в’їзду, більше кліренс і укомплектована позашляховими шинами більшого діаметра.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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