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Черногория поднимает вопрос об автокефалии своей церкви и, причём здесь Украина

Черногория поднимает вопрос об автокефалии своей церкви и, причём здесь Украина

Черногория решила взять пример с Украины и побороться за автокефалию своей церкви от Сербской.

Кажется, мы стали забывать о том, насколько важным для Украины было получение Томоса об автокефалии. И, как бы это банально не звучало, ситуация все больше начинает напоминать старую, но грустную мудрость: "имея не ценим, потерявши плачем". А между тем, “не имеющие”, к этому стремятся, причём, по нашему же примеру!

Так, президент Черногории Мило Джуканович заявил, что автокефалия православной церкви его страны должна быть восстановлена. Причём, автокефалия Черногории от Сербии может быть проведена по примеру Украины!

Хотелось бы отметить, что в Черногории та же проблема, что и у Украины. Сербия, в составе которой ранее прибывала Черногория, всячески пытается вернуть эту страну под свой контроль, а сербская церковь в этом деле играет важную, пропагандистскую роль. Ничего не напоминает?

Так же следует упоминать и факт неудавшегося государственного переворота в Черногории в 2016 году, который курировали кадровые сотрудники ГРУ, а исполнителями были граждане Сербии и Черногории.

А потому, не удивительно, что Черногория, находящаяся под постоянным прессингом Сербии и поддерживающей её России, стремится к независимости не только политической и территориальной, но и религиозной.

Приятен тот факт, что мы подали пример и таковым являемся до сих пор. Грустно лишь то, что новая власть в Украине не придаёт этому вопросу, должного внимания, и процесс перехода парафий в ПЦУ впал в состояние анабиоза.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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