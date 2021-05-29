Четверте засідання Національного Кластера з кібербезпеки відбулося у Києві

27 травня 2021 року у рамках співпраці між Національним координаційним центром кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України (НКЦК) і Фондом цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки (CRDF Global) (за підтримки Державного департаменту США) відбулося четверте засідання Національного Кластера з кібербезпеки, присвячене питанням захисту критичної інфраструктури, її стійкості, а також проблемам, які існують у цій сфері, та шляхам їх розв’язання.

Відкриваючи засідання Кластера, заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк наголосив, що цей проект є платформою, на якій провідні фахівці у сфері кібербезпеки «можуть безпосередньо обмінятися думками, пропозиціями, цікавими ідеями».

С. Демедюк зазначив, що захист об’єктів критичної інфраструктури є вкрай важливим для забезпечення життєдіяльності держави та кожного громадянина і зазначив, що під час обговорення цього питання у рамках Кластера можна напрацювати шляхи безперервного забезпечення «безпеки цих об’єктів – починаючи від атомної енергетики і закінчуючи маленькими фінансовими компаніями, які можуть бути віднесені до об’єктів критичної інфраструктури».

Представник Посольства США в Україні Адам Марлоу зазначив, що «США є надійним партнером України у сфері кібербезпеки». За його словами, минулого року США надали допомогу нашій державі на майже 700 млн. доларів, і готові надалі продовжувати діалог та співпрацю з Україною, зокрема, у питаннях захисту критичної інфраструктури, «що стало ключовим у сфері кібербезпеки».

Заступник керівника програм, Програма кібербезпеки CRDF Global в Україні Михайло Верич повідомив, що участь у роботі четвертого Кластера з кібербезпеки беруть 33 фахівця в режимі реального часу та 163 – онлайн, і цей захід є одним з найчисельніших у рамках співпраці між CRDF Global та НКЦК.

Заступник керівника служби інформаційної безпеки і кібербезпеки Апарату РНБО України Володимир Звєрєв присвятив свій виступ державно-приватному партнерству з суб’єктами критичної інфраструктури у сфері їх кіберзахисту.

За його словами, ухвалена на засіданні РНБО України 14 травня 2021 року Стратегія кібербезпеки України на період 2021-2025 років передбачає суттєве посилення взаємодії з приватним сектором та розбудову державно-приватного партнерства, і ключову роль у цому посідає НКЦК.

«Україна запровадить сервісну модель державної участі у заходах з кіберзахисту, за якої держава сприйматиметься не як джерело вимог, а як партнер у розбудові національної системи кібербезпеки» - сказав він, додавши, що найефективнішою моделлю взаємин у сфері кібербезпеки є «модель, побудована на довірі».

Керівник служби з питань безпеки критичної інфраструктури Апарату РНБО України Ірина Тимошенко наголосила на важливості розгляду й ухвалення законопроєкту про захист критичної інфраструктури, зареєстрованого у парламенті. За її словами, цей документ є стратегічно важливим для розбудови системи захисту і безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

І. Тимошенко представила проєкт концепції розвитку системи підготовки фахівців для захисту критичної інфраструктури, включаючи її кіберзахист та кібербезпеку, зазначивши, що пріоритетом є усвідомлення потреб ключових стейкхолдерів для розробки в Україні відповідних навчальних програм.

Метою концепції є створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури, включаючи просвітницьку діяльність, та інформування населення для задоволення потреб країни у фахівцях, покращення рівня обізнаності всіх верств населення та його готовності протистояти викликам у сфері безпеки.

Учасники засідання обговорили організаційні та правові засади забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України, міжнародну допомогу в становленні вітчизняної системи захисту критичної інфраструктури, особливості класифікації критичної інфраструктури України. Також було проаналізовано законопроєкти щодо захисту критичної інфраструктури.

Крім того, іноземні фахівці представили кращі світові практики підготовки спеціалістів у сфері захисту критичної інфраструктури. Експерти CRDF Global презентували онлайн-курс «Основи кібербезпеки для представників державних органів».

Участь у заході взяли представники основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, народні депутати України, представники Посольства США, Європейської комісії, ОБСЄ, компаній Next Peak, Sovereign Ventures, CyberNB, представники міжнародної академічної спільноти.

Источник: rnbo.gov.ua

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