Чи допоможе американська артилерія переламати хід воєнної кампанії?

Така можливість є. Видання "Можемо пояснити" розповідає, чому повідомлення про постачання HIMARS із США викликали таку нервову реакцію у Путіна.

Ажіотаж навколо американських ракетних комплексів не випадковий. Згідно з опублікованими технічними даними, деякі реактивні снаряди для системи HIMARS можуть «дістати» мету на відстані до 500 км. Однак такий потенціал мають тільки тактичні ракети сімейства AFOM.

● Українська армія отримає ракети середньої дальності M30/M31 типу GMLRS. Їхня максимальна дальність — 70 км. Перевага американських ракет над українською "Вільхою" у складній системі наведення та автоматичній системі заряджання. Завдяки датчику GPS, у M30/M31 дуже висока купність стрілянини, розкид становить близько десяти метрів. На практиці це означає, що HIMARS може стріляти частіше, точніше та ефективніше, ніж будь-які інші реактивні системи.

● Ось як це пояснює військовий експерт Томас Тейнер. «Росіянам знадобиться 16 ракет "Смерч" або 12 "Ураганів", щоб накрити касетними боєприпасами велику область, сподіваючись, що вони вразять задану мету. Ракета сімейства GMLRS працює так: один постріл – одна уражена ціль».

● У порівнянні це дає лякаючу ефективність: HIMARS здатний завдати 36 ударів за годину, російський "Смерч" - лише два. Це без урахування того, що паралельно Великобританія постачає системи M270 MLRS на гусеничному ходу. Вони повільніші за HIMARS, які стоять на базі вантажівки M1140, але випускають вдвічі більше ракет за той же період часу, тому що мають на борту другу касету на шість снарядів. У HIMARS така касета лише одна. Таким чином:

<> HIMARS може стріляти частіше, точніше та ефективніше, ніж будь-які російські чи українські реактивні системи.

<> HIMARS здатний завдати 36 ударів за годину, російський "Смерч" - лише два.

<> HIMARS може працювати один, постійно переміщаючись по лінії фронту.

<> Основною метою американських систем стануть російська артилерія, бази постачання та командні центри.

<> Передані снаряди мають дальність до 70 км, тому до Білгорода та Курська навряд чи долетять. Але до об'єктів у Криму вони дістануть.

Висновок: якщо Вашингтон направить Києву достатню кількість установок та ракет, цього може вистачити для перелому у війні.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14557

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