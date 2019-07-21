Чи карають пішоходів за порушення правил дорожнього руху

Чинне законодавство України передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за спричинення ДТП.

Як пояснив адвокат Роман Чумак, якщо має місце кримінальна відповідальність, то частіше йдеться про ст. 286 Кримінального кодексу України. Дана стаття вказує, що злочином є порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо такі дії спричинили тілесні ушкодження або смерть осіб.

– В Україні багато уваги приділяється питанням порушення правил дорожнього руху саме водіями, – вважає адвокат. – Більшість людей ніколи в житті не чула, що пішохід є учасником дорожнього руху, а тим більше, що він має обов’язки та несе відповідальність як учасник дорожнього руху. Кожна особа, яка потрапляє на вулицю, автоматично стає пішоходом, якого потенційно можна притягти до відповідальності в разі порушення ПДР.

Відповідно до правил, учасником дорожнього руху є особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному. Враховуючи це, пішохід так само, як і водій, має неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і виконувати їх.

ПДР передбачають, що пішоходи мають рухатися тротуарами та пішохідними доріжками, тримаючись правого боку. Пішоходи повинні переходити проїзну частину на пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а в разі їх відсутності – на перехрестях уздовж ліній тротуарів або узбіч. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

– Доволі часто трапляються ситуації, коли пішохід не дотримується елементарних правил і переходить проїзну частину де йому заманеться, вважаючи, що тільки водії нестимуть відповідальність за порушення. Така позиція є хибною, оскільки за порушення правил дорожнього руху пішоходи так само, як і водії, можуть бути притягнені до відповідальності – як адміністративної, так і кримінальної (якщо це спричинить загибель людей або інші тяжкі наслідки), – зауважив Роман Чумак.

За його словами, такого ж висновку дійшов і Верховний Суд у своїй постанові від 12 червня 2019 року. Справа, яку розглядав суд, стосувалася притягнення до кримінальної відповідальності пішохода, унаслідок дій якого одна особа отримала тяжкі тілесні ушкодження і дві загинули. За обставинами справи, обвинувачений виявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, переходячи проїзну частину дороги в непередбаченому для цього місці, лежав на смузі, призначеній для руху транспорту, намагаючись підвестися, створив аварійну обстановку для двох автомобілів, унаслідок чого вони зіткнулися.

Суд першої інстанції визнав винним пішохода та засудив його за порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух (ст. 291 КК України). Апеляційний суд змінив вирок місцевого суду і звільнив засудженого від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном у 3 роки.

– Позиція особи, яка подавала касаційну скаргу до Верховного Суду, базувалася на тому, що дії пішохода не можуть бути кваліфіковані за ст. 291 Кримінального кодексу України. Але Верховний Суд, розглядаючи касаційну скаргу, вказав, що такі посилання є безпідставними. Позиція суду зводилася до того, що пішохід – це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами й не виконує на дорозі будь-яку роботу. Крім того, відповідно до ПДР, пішохід вважається учасником дорожнього руху, – розповів адвокат. – Усе це дає підстави вважати, що пішохід як повноправний учасник дорожнього руху, який зобов’язаний знати й виконувати вимоги ПДР, є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 291 КК України. Оскільки, зокрема, від його поведінки та дотримання ПДР залежить безпека на дорогах.

Источник: slk.kh.ua

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