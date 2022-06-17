Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:59
Просмотров: 108

Чи є майбутнє в Україні? (ІНФОГРАФІКА)

Ми не можемо прогнозувати, коли закінчиться війна. І маємо чесно говорити про те, що за кілька років буде шалена еміграція. Тому маємо будувати державу, привабливу під час тривалої війни: з ефективними і підзвітними інституціями, максимально сприятливу для бізнесу, з працюючим інститутом репутації, сильною армією, чесною журналістикою, ліберальну, з політичними партіями, які справді висловлюють думки людей.

Дані @costukraine

Чи є майбутнє в Україні? (ІНФОГРАФІКА)

Источник: https://t.me/uawarinfographics/733

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ЄС чекають на Україну (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:50    19
10 хороших новин 16 червня
Сегодня 07:44    29
Російська ракета вдарила по підприємству у Харкові в ніч на 16 червня: ВІДЕО
Сегодня 07:35    65
Свіжі підрахунки збитків українських аграріїв від російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:26    63
В Нидерландах поймали российского шпиона, который хотел устроиться стажером в Международный суд ООН Гааги
Сегодня 07:17    80
Оперативна інформація станом на 06.00 17.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:12    87
Из китайского МИДа уволили главного «защитника» России
Сегодня 07:08    86
Позитивні новини від Приватбанку про відновлення споживчого ринку
Сегодня 06:50    100
Россия ведёт войну до последнего жителя Донецкой и Луганской областей
Сегодня 06:42    117
В обласний логістичний центр продовжує надходити гуманітарна допомога
Сегодня 06:33    94
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 