Чи є майбутнє в Україні? (ІНФОГРАФІКА)

Ми не можемо прогнозувати, коли закінчиться війна. І маємо чесно говорити про те, що за кілька років буде шалена еміграція. Тому маємо будувати державу, привабливу під час тривалої війни: з ефективними і підзвітними інституціями, максимально сприятливу для бізнесу, з працюючим інститутом репутації, сильною армією, чесною журналістикою, ліберальну, з політичними партіями, які справді висловлюють думки людей.

Дані @costukraine

Источник: https://t.me/uawarinfographics/733

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