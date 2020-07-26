Чи мають онуки право на спадщину

Коли успадкувати майно можуть онуки? Яким чином це зробити? Про нюанси спадкування розповідає юридичний консультант.

Як пояснила фахівчиня Краснокутського бюро правової допомоги Анжеліка Сбітнєва, під спадкуванням за правом представлення розуміють особливий порядок закликання до спадкування спадкоємців за законом, коли одна особа у разі смерті іншої особи, яка є спадкоємцем за законом, до відкриття спадщини ніби заступає на її місце і набуває право спадкування тієї частки у спадковому майні, яку отримав би померлий спадкоємець, якби він був живий на момент відкриття спадщини.

Згадка про онуків як претендентів на майно міститься у ст. 1266 Цивільного кодексу України. «Так, онуки отримують частку у спадщині, яка б належала їх матері, батькові, дідові, бабусі, якби вони були живі на час відкриття спадщини (право представлення). Іншими словами, онуки можуть успадковувати майно, якщо їх батько або мати померли раніше бабусі або дідуся, або разом з ними, – пояснила юристка. – Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка їх померлого родича ділиться між ними порівну». Анжеліка Сбітнєва наголосила також, що, крім майна і прав, спадкоємці, які приймають спадщину, приймають також і борги померлого спадкодавця.

Для прийняття спадщини у встановлений законодавством термін потрібно подати заяву нотаріусу, в сільських населених пунктах – до уповноваженої на це посадової особи сільської, селищної ради. Оформити спадщину можна як у державного, так і у приватного нотаріуса, за місцем відкриття спадщини.

Право на спадщину відкривається за останнім місцем проживання померлого (населений пункт) або ж, якщо воно невідоме, – за місцезнаходженням нерухомого майна (його основної частини). Загальний строк на прийняття спадщини становить шість місяців з моменту смерті спадкодавця.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них з визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

Источник: slk.kh.ua

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