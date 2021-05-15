Чи може публічний службовець одночасно бути депутатом міської ради та займати посаду заступника міського голови?

Якщо заступник міського голови був обраний депутатом міської ради, то може виникнути питання чи не порушує такий публічний службовець обмежень передбачених законодавством. Наприклад, у частині суміщення та сумісництва. Крім того, чи може ця ситуація свідчити про реальний конфлікт інтересів у депутата?

Далі відповідаємо на найпоширеніші питання, які можуть виникнути у вас, якщо ви займаєте ці посади одночасно.

Чи порушує ця ситуація вимоги про суміщення та сумісництво?

Ні.

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” публічним службовцям забороняється, зокрема, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено законодавством.

Проте вказане обмеження не поширюються на депутатів міської ради. На кого ще не поширюються вимоги щодо сумісництва та суміщення можна прочитати за посиланням: https://bit.ly/3fgsm5E.

Водночас заступнику міського голови, як посадовій особі місцевого самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Зазначимо, що місцеві депутати не отримують заробітну плату за виконання своїх повноважень. Тому одночасне перебування особи на посаді заступника міського голови та у статусі депутата не є порушенням вимог щодо сумісництва та суміщення.

Чи може такий службовець мати конфлікт інтересів?

Ключовими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи приватного інтересу (майнового чи немайнового) та службових (представницьких) повноважень, залежно від співвідношення яких виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.

Приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами.

Проте сам факт роботи на посаді заступника міського голови не може безумовно свідчити про наявність у службовця як депутата місцевої ради приватного інтересу і як наслідок конфлікту інтересів під час розгляду, підготовки та прийняття будь-яких рішень відповідною радою.

Такий конфлікт інтересів може виникати під час розгляду радою питань, які стосуються діяльності заступника міського голови та результати розгляду радою яких можуть мати негативні чи позитивні наслідки для заступника міського голови.

Що робити, якщо у такої особи виник реальний конфлікт інтересів під час засідання ради?

У такому разі депутат має:

● публічно повідомити про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради;

● не брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою.

Важливо: якщо через те, що особа не бере участь у засіданні, рада втратить повноважність, то депутат, у якого наявний конфлікт інтересів, бере участь у прийнятті радою рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання ради.

Докладніше про конфлікт інтересів можна прочитати за посиланням: https://bit.ly/3feXjaA.

Источник: nazk.gov.ua

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