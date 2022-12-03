Чи можливий в Україні газовий блекаут: думка експерта

Газовий блекаут в Україні неможливий, оскільки навіть попри обстріли з боку рф енергетики роблять все для того, щоб забезпечувати газопостачання та видобуток природного газу на території України. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко в ефірі телемарафону Суспільного.

«Якщо немає електрики, зокрема, газ використовується і для транспортування газу. Тому в плані електрики – це негативно впливає на роботу енергетичного сектору. Але зазвичай енергетики швидко поновлюють енергопостачання. Та, зокрема, й видобувні компанії України активно використовують генератори, зокрема, дизель-генератори для того, щоб продовжувати видобувати природний газ та забезпечувати нашу енергетичну безпеку», – зазначив Артем Петренко.

Він наголосив, що навіть за тотального блекауту газ в Україні буде.

«Ми забезпечені природним газом у підземних газосховищах. Видобувні компанії продовжують активно закачувати газ та видобувати газ там, де це можливо. навіть незважаючи на дуже складну безпекову ситуацію. Тому всіх заспокою – газ в Україні буде», – додав він.

Агентство Телевидения Новости