Чи отримає Україна переносні ракетні комплекси «Стінгер»? У Держдепі США відповіли на питання про «Стінгери»

Тема надання Україні переносних ракетних комплексів «Стінгер» піднімалась в уряді Сполучених Штатів. Про це напередодні заявили у Держдепартаменті США у відповідь на запитання ЗМІ.

При цьому чиновники зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів не стали відповідати на конкретні питання щодо можливих механізмів їх поставок до України.

Раніше американський канал NBC, посилаючись на колишніх та чинних чиновників адміністрації США, повідомив, що США працюють з іншими членами НАТО над організацією поставок переносних протиповітряних ракет «Стінгер», які попросила Україна.

Переклад твіту: Згідно з американськими посадовцями, з якими розмовляло NBC, США та члени союзу НАТО працюють разом задля налагодження постачання переносних протиповітряних ракетних комплексів «Стінгер» Україні. Новий пакет американської військової допомоги Україні також готується:

Повідомлення каналу також говорило про буцімто готовність Вашингтона до переговорів з Росією щодо взаємного скорочення військової присутності у Східній Європі. Як повідомляв раніше «Голос Америки», адміністрація США заперечила цю інформацію.

США в рамках військової допомоги поставили протягом останніх кількох років Україні переносні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Раніше в США обговорювали прохання України про поставки протиракетних комплексів Patriot.

Від листопада місяця Росія скупчила понад 100 тисяч вояків та військову техніку поблизу кордонів України.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»