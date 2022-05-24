Чи пригодні будинки для житла? Тепловики обстежують будинки на Салтівці

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» обстежують пошкоджені обстрілами будинки по вул. Бучми.

Зокрема, конструктивні пошкодження мають баготоповерхові будинки №40-а та 40-б. Як повідомили на підприємстві, через підвал одного з них йде транзит гарячої води та центрального опалення до іншого.«Зараз внутрішньобудинкова система будинку №40-б потребує комплексного обстеження. Комунікації у підвальному приміщенні візуально знаходяться у технічно задовільному стані. Обстеження разом із представниками балансоутримувача КП «Жилкомсервіс» заплановане на сьогодні», – повідомили на підприємстві.У планах фахівців – реконструкція центрального теплового пункту та тепломагістралі, яка забезпечує цей будинок теплом та гарячою водою. Завершити роботи планують до кінця липня.

Нагадаємо, вулиця Бучми одна із найбільш постраждалих через обстріли. Перші руйнування тут сталися 26 лютого, майже у кожен будинок снаряди потрапляли декілька разів.

Агентство Телевидения Новости