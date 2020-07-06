Чи реально виселити сусіда-пияку – пояснення юриста

Адвокат Роман Чумак пояснив, що, як показує практика, боротися з таким сусідом дуже складно, але все ж таки можливо.

Як правило, простий діалог та прохання жодним чином не вплинуть на ситуацію, тому слід діяти рішучіше.

– Насамперед, у жодному разі не слід застосовувати до такого сусіда заходи фізичного впливу, оскільки тоді ваші дії будуть розцінені як хуліганство або як завдання тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, що вже буде порушенням закону з вашого боку, – наголосив Роман Чумак. – Найкращим виходом з даної ситуації буде усунути такого сусіда шляхом виселення його з квартири.

За словами адвоката, щоб «здолати» асоціального сусіда і виселити його з квартири, передусім необхідно знати, чи належить йому дана квартира на праві приватної власності, чи він знімає її в оренду або, можливо, вона є комунальною власністю. Виселення з житла, що належить сусіду на праві власності, буде найскладнішим.

– У будь-якому разі для виселення сусіда необхідно звертатися до суду. Але до цього слід декілька разів викликати правоохоронців на чергові «витівки» такого сусіда для фіксації порушень з його боку за допомогою актів та протоколів, складених працівниками поліції. Це слугуватиме вагомим доказом у розгляді справи в суді, – пояснив Роман Чумак.

Наступним важливим кроком для звернення до суду буде з’ясування наявності заборгованості в такого сусіда за комунальні послуги. За словами адвоката, для цього слід звернутися до ЖКГ та взяти там довідку про несплату (зазвичай, вона є), яку також треба додати до позовної заяви.

Якщо сусід не дотримується норм гігієни, Роман Чумак радить також звернутися до СЕС.

– Дієвішим буде саме колективне звернення до суду, тобто від усіх сусідів, які вважають, що такому сусіду не місце у їх будинку, – додав адвокат.

Юрист також зауважив, опираючись на судову практику у подібних справах, що суди майже ніколи не виселяють недобросовісного сусіда одразу. Як правило, спочатку виноситься попередження з вимогою припинити порушення та привести власне житло в належний стан.

– Навряд чи ці вимоги будуть виконані недобросовісним сусідом, тому до суду необхідно буде звертатися ще раз після закінчення терміну на виправлення ситуації. Після цього є вірогідність, що сусіда, який веде асоціальний спосіб життя, змусять виселитись, – підсумував Роман Чумак.

Источник: slk.kh.ua

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