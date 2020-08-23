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Чи варто чекати розвороту в монетарній політиці Національного банку?

Чи варто чекати розвороту в монетарній політиці Національного банку?

Чи варто чекати розвороту в монетарній політиці Національного банку? Наскільки важливою є співпраця з МВФ? Чи відчуває центральний банк тиск з боку інших високопосадовців? У розмові з Bloomberg Голова Національного банку Кирило Шевченко дав відповіді на низку гострих питань.

Ніхто з високопосадовців не дошкуляє дзвінками з проханням встановити облікову ставку на тому чи іншому рівні. На думку Голови НБУ, без незалежності у прийнятті рішень цю посаду і не варто було б обіймати. Незалежність центрального банку він захищатиме і далі.

Монетарна політика залишатиметься послідовною, планів щодо розгортання програм кількісного пом’якшення немає.

Співпраця з МВФ – безумовний пріоритет для України. Це також важливий індикатор для інших міжнародних партнерів – ЄС, Світового банку, іноземних інвесторів.

У судовій справі Приватбанку Національний банк стоятиме виключно на боці інтересів держави.

Повна версія https://www.bloombergquint.com/global-economics/ukraine-s-new-central-bank-boss-touts-independence-after-shakeup

Источник: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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