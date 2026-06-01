Чи вистачить JD Vance сил «пройти шлях до кінця»?

Дональд Трамп має дедалі більше сумнівів щодо Джей Ді Венса як свого наступника і часто критикує його у приватних розмовах — The New York Times.

Трамп не впевнений, що Венс зможе стати наступним лідером республіканського руху та успішно поборотися за Білий дім, повідомляють джерела, обізнані з обговореннями в оточенні президента США.

За даними видання, Трамп у розмовах з помічниками та союзниками регулярно оцінює перспективи можливих кандидатів від Республіканської партії на виборах 2028 року. Серед найімовірніших претендентів він розглядає Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Як пише газета, президент неодноразово ставив питання, чи здатний Венс виграти загальнонаціональні вибори без його підтримки. У приватних розмовах Трамп, за даними джерел, порівнює кар'єру віцепрезидента зі своєю власною і зазначає, що Венс не домагався великих електоральних перемог самостійно.

Незважаючи на ці сумніви, багато союзників Трампа, як і раніше, вважають Венса головним претендентом на роль спадкоємця його політичного курсу. Сам віцепрезидент залишається одним із фаворитів серед можливих кандидатів-республіканців на виборах 2028 року.

Повідомлення про розбіжності з'явилися на тлі зниження популярності Трампа та республіканців. Згідно з опублікованим у травні спільним опитуванням Washington Post, ABC News та Ipsos, діяльність президента схвалюють 37% американців, тоді як 62% оцінюють її негативно. Найнижчі оцінки отримали економічна політика адміністрації, зростання вартості життя та ситуація навколо конфлікту з Іраном. За даними опитування, зниження підтримки серед незалежних виборців може ускладнити позиції республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

Крім того, за даними журналістів, Венс дедалі частіше стає об’єктом критики та жартів з боку Трампа.

За даними видання, президент часто дорікає Венсу з приводу його сумнівів у доцільності війни в Ірані, а також критикує його дипломатичну місію в Пакистані, де Венс керує переговорами щодо завершення конфлікту. Крім того, Трамп вважає, що Венс занадто часто бере відпустки і обурюється звичкою Венса перебивати співрозмовників під час розмови.

Також Трамп постійно жартує над Венсом з приводу інциденту у квітні 2025 року, коли той випадково зламав чемпіонський кубок футбольної команди Університету штату Огайо під час прийому в Білому Домі.

Видання також згадує, що Джей Ді Венс викликає невдоволення команди Трампа своєю звичкою гортати стрічку новин на телефоні під час нарад і тим, що часто вступає в полеміку в соціальних мережах. Глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз нібито навіть закликала Венса зменшити активність в інтернеті, вважаючи його поведінку «негідною посади віцепрезидента».

