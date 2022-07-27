Чи замерзне Харків цієї зими? До опалювального сезону менше ніж 100 днів

В обласній адміністрації не приховують: регіон готовий лише на 40% до опалювального сезону. Безперечно, на статистику сильно впливають окуповані території, де регіональна влада ніяк не може змінити ситуацію. Але й у самому Харкові комунікації сильно розбиті – пошкоджено котельні, пошкоджено труби у будинках. Наприклад, на тій же Північній Салтівці є будинки та під’їзди, де комунікації розірвані вибухами, жодні ремонтні роботи там ще не проводились, але люди продовжують жити. Мер Харкова говорить: місто готується до найскладнішого опалювального сезону у своїй історії – необхідно замінити понад 200 кілометрів тепломереж. При тому, що у мирні часи міняли лише 100. Більш ніж третина від запланованого зроблена, але не виключається, що ворог буде навмисно обстрілювати котельні. Й в цій ситуації проблем додали й місцеві чвари. В мерії заявили, що ТЕЦ-5, яка забезпечує третину міста теплом, раптом відмовила у постачанні гарячої води у 800 будинків на Олексіївці та Павловому Полі. Перемикнути на свої потужності через ремонти ХТС абонентів не змогли, люди залишилися без води, а взимку можуть залишитись без тепла, заявив Терехов, адже це не перше непорозуміння між установами.

Ігор Терехов, мер Харкова

Фондом держмайна ТЕЦ-5 була виставлена на приватизацію у 2012 році. Після того, як туди зайшов приватний капітал, у них дійсно виникають часті суперечки з міськвладою. Хоча б тому, що ХТМ винні ТЕЦ-5 понад 1,7 мільярда гривень. Своєю чергою тепловики винні «Харківміськгазу» 75 мільйонів гривень. Саме через це газовики відмовились відпускати газ ТЕЦ. Але наразі на підприємстві стверджують: є домовленість про те, що газ буде. Щоправда, на яких умовах – не уточнюється. А тому в обласній військовій адміністрації ідею націоналізації ТЕЦ підтримали.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Тут я підтримую Ігоря Олександровича з приводу того, що ми повинні зробити все, щоб у людей було тепло в оселях й люди не можуть бути заручниками чиїхось приватних розбірок тощо. Тому ми будемо й надали спільно опрацьовувати питання, щоб люди були й з теплом, це наразі головне.

Синєгубов не виключає, що він може звернутися до РНБО, тем більше що Терехов публічно заявив, що він не відмовився від своєї ідеї про націоналізацію навіть після відновлення роботи ТЕЦ-5. Питання, чи станеться це до початку опалювального сезону та як ймовірна зміна керівництва вплине на ситуацію. Адже до початку опалювального сезону залишилося менше ніж 100 днів.





Агентство Телевидения Новости