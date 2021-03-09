Чи зараховується до страхового стажу період навчання у виші

Коли, в якому разі та що для цього потрібно - розповідає юридичний консультант «Слобідського краю».

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

Як розповіла головний спеціаліст Сєверодонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марина Литовка, відповідно до чинного законодавства, до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі. «Проте з 1 січня 2004 року (якщо особа не працювала) навчання не зараховується до страхового стажу, оскільки студенти не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню», – додала юристка.

Марина Литовка зазначила також, що за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. «У випадку, якщо Вам відмовляють у зарахуванні до страхового стажу періодів навчання до 1 січня 2004 року, необхідно звернутися до суду та оскаржувати дії органів Пенсійного фонду України, зобов’язуючи їх зарахувати відповідний період», – підкреслила фахівчиня.

Источник: slk.kh.ua

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