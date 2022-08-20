Чи зможе Україна отримати репарації від рф, і до чого тут визнання країною-спонсором тероризму
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
росія повинна в повному обсязі заплатити за кожен зруйнований будинок в Україні, для цього рф має визнати поразку у війні та злочинність «спецоперації». А головне – погодитися платити репарації, бо ніхто не може змусити її це робити.
Як Україні отримати відшкодування?
● Міністерство юстиції працює над зміною юридичних, економічних і політичних блоків. Щоб отримати російські гроші, треба змінити один з основних укладів взаємодії держав на міжнародній арені.
● Процес може прискорити відповідне рішення Генасамблеї ООН – тоді інші країни зможуть передавати Україні державні активи рф.
● Розблокуванню коштів рф також сприятиме визнання росії державою-спонсором тероризму (https://t.me/spravdi/15198), тоді з її активів зніметься юридичний захист.
Джерело: https://t.me/spravdi/15614