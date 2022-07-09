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Чиновникам і нардепам на час війни дозволили приймати цінні подарунки, щоб підтримати ЗСУ

Чиновникам і нардепам на час війни дозволили приймати цінні подарунки, щоб підтримати ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон, яким пропонується скасувати на час воєнного стану обмеження на розмір подарунків для чиновників і депутатів за умови, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від агресії Росії.

За відповідний закон №7280 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану" проголосували у другому читанні та в цілому 240 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, перехідні положення закону "Про запобігання корупції" доповнюються новим пунктом про те, що обмеження за вартістю подарунків, встановлені частиною другою статті 23 для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій Російської Федерації.

Згідно зі статтею 23 закону "Про запобігання корупції", депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму.

Источник: censor.net

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