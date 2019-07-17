Чиновнику, который хотел рассказать Президенту о незаконной вырубке лесов, сожгли машину

Гараж, который пылает во дворе дома по проспекту Юбилейному,61Д, принадлежит Руслану Чагаровскому - директору Октябрьского лесничества, а машина в нем принадлежит его жене.

Именно сегодня он зачитывал доклад Президенту Украины по поводу масштабных незаконных вырубок, которые господин Чагаровский заметил в государственных лесах. По мнению мужчины, все это - месть "черных лесорубов", которые наживаются на древесине.

Руслан Чагаровский, директор Октябрьского лесничества:

На камерах зовнішнього спостереження видно, як декілька людей - 3-4 чоловіка - прийшли, залили через шланг рідину і підпалили машину, підпалили гараж. Я підозрюю людину, яка постійно лобіювала питання мого звільнення.

Полицию на место вызвали в 4:00 утра пожарные. Сейчас у правоохранителей окончательной версии нет - они изымают видео с камер наблюдения и опрашивают свидетелей. Однако предварительно соглашаются с подозрениями самого Руслана Чагаровского.

Эвелина Черепахина, прес-офицер Московского отделения полиции:

На місце прибула слідчо-оперативна група, з‘ясувала наступне: у металевому гаражі, який був зачинений на замок, сталася пожежа, внаслідок якої постраждав автомобіль "Тойота", який належить 41-річному харків‘янину. Під час проведення огляду місця події згідно з виявленими доказами, така версія попередня, що це не самовозгорання, а саме підпал.

Дело уже возбуждено по части 2 статьи 194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. По санкции статьи, поджигателям грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости