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Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат

Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат

Численность населения в Украине по состоянию на 1 мая 2020 г. составила 41 806,2 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

В течение января-апреля 2020 г. численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных (новорожденных): на 100 умерших - 47 живорожденных.

Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат

Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат

Географический охват. Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по природному миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Методология и определение. Наличное население - население, которое на момент переписи находится на определенной территории, учитывая временно отсутствующих лиц (при условии их отсутствия по месту жительства не более 12 месяцев).

Постоянное население - население, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории, учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие по месту жительства не превышала 12 месяцев.

Средняя численность населения (имеющегося / постоянного) рассчитана как средняя арифметическая из численности на начало и конец периода наблюдения.

Расчеты (оценка) численности населения проводятся ежемесячно по состоянию на начало каждого месяца и ежегодно по состоянию на 1 января на основе имеющихся административных данных и на основании итогов последней переписи населения, к которым добавляется количество живорожденных и прибывших на определенную территорию и вычитается количество умерших и выбывших с этой территории.

Общий прирост (сокращение) населения - сумма естественного прироста (сокращения) и миграционного прироста (сокращения).

Естественный прирост (сокращение) населения - разница между количеством живорожденных и количеством умерших.

Информация о количестве живорожденных и умерших (в т. ч. детей в возрасте до 1 года) сформирована по данным актовых записей гражданского состояния, которые предоставляют территориальные органы Министерства юстици Украины.

Миграционный прирост (сокращение) населения - разница между количеством прибывших на определенную территорию и количеством выбывших за ее пределы. Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации по месту жительства, которую предоставляют органы регистрации (исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета, сельские головы (если в соответствии с законодательством исполнительный орган сельского совета не создан).

Источник: censor.net.ua

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Темы: Украина

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