Число граждан РФ, которым из-за долгов запретят выезд за рубеж, превысило 7 млн: заявление

В Российской Федерации количество граждан, которым из-за долгов запретят выезд из страны, превысило 7 миллионов. Об этом говорится в сообщении издания «РИА Новости».

Речь идет о гражданах РФ, имеющих просроченную задолженность по кредитам свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб.

Как сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, на данный момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек, имеющих такие долги.

В феврале Федеральная служба судебных приставов РФ сообщала, что в прошлом году из-за действующих ограничений не могли выехать за границу более 3,8 млн россиян, а общая сумма их долгов превысила 1,7 трлн руб.

Источник: sprotyv.info

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