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Член Общественной палаты РФ назвал театры, музеи и библиотеки диверсией, мешающей человеку быть счастливым

Член Общественной палаты РФ назвал театры, музеи и библиотеки диверсией, мешающей человеку быть счастливым

Единорос и член Общественной палаты России Павел Пожигайло предложил запретить английский язык в школах и вообще все театры в России, а также расформировать Минкульт. По мнению Пожигайло, культурные учреждения мешают человеку быть счастливым.

Такие заявления Пожигайло сделал в программе «Русская мечта» на телеканале «Царьград». С ним беседовал акционер телеканала Константин Малофеев.

По мнению Пожигайло, у человека из-за английского языка меняется мировоззрение. Английский язык он назвал «первым оружием массового поражения, которое было пронесено в 90-е годы».

Театры, по мнению общественного деятеля, нужно запретить, поскольку они заменяют храмы и литургии.

Пожигайло также обрушился с критикой на современное искусство и негативно высказался о культурных обозревателях.

— Один человек ходит шесть дней в неделю в театр, потом в музей, обозревает, потом в какую-то библиотеку, непонятно, что он там будет делать. То есть вопрос. Идет задача отвлечь человека вот всеми этими… А ещё телевизор дальше с сериалами, а ещё интернет. То есть он фактически вырывается из того социума, где он по-настоящему может быть счастливым, — рассуждал Пожигайло.

— В семье? — уточнил Малофеев.

— В семье. Это абсолютная продуманная системная диверсия, — заключил его гость.

Пожигайло также предложил развивать хоры в сёлах и деревнях.

С 2003 по 2006 годы Пожигайло был депутатом Госдумы, а после ещё два года работал заместителем министра культуры. Ранее он предлагал запретить роман Булгакова «Мастер и Маргарита», выступал за декриминализацию домашнего насилия.

Источник: breakingmad.me

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