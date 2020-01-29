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Член рабочей группы по изменению Конституции предложил утвердить в ней православие как основную религию в России

Член рабочей группы по изменению Конституции предложил утвердить в ней православие как основную религию в России

Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в её тексте, что православие — основная религия в России, а основной язык в государстве — русский. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом в статье 14 первой главы Конституции указано, что Россия — светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

«Коммерсантъ» отмечает, что члены рабочей группы внесли более 100 предложений о поправках в Конституцию. Среди них, например, предложение заведующего кафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурена Авакьяна. Он считает, что в Конституции должна быть закреплена конституционно-правовая ответственность президента за нарушение основного закона, данной им присяги и за другие нарушения законов.

Член совета Федерации Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. По его мнению, именно это определяет существование государства.

Ранее казачий атаман Николай Долуда, включённый в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию России, предложил закрепить в тексте новой Конституции понятие казачьей милиции.

Источник: breakingmad.me

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