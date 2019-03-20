Членство в НАТО дозволить нам збільшити місцеві бюджети розвитку – Президент

Президент Петро Порошенко під час презентації проекту будівництва Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар запевнив у своїй підтримці інфраструктурних проектів, зокрема будівництва нових станцій метрополітену.

При цьому він наголосив на важливості вступу України до Північноатлантичного альянсу, що дозволить вивільнити значну частину коштів з сектору безпеки і оборони для місцевих бюджетів розвитку.

Глава держави зазначив, що вже сьогодні досягнуто показник частки місцевих бюджетів в зведеному бюджеті в 51%.

«Сьогодні в місцевих бюджетах коштів більше, ніж в державному бюджеті. Це не є кінцева мета. Ми далі просуватимемо і збільшуватимемо частку місцевих бюджетів. Єдине, що нам сьогодні заважає це робити - це війна і необхідність в повному обсязі фінансувати видатки на сектор оборони і безпеки. Але я твердо вірю, що спільними зусиллями, коли український народ об’єднався зараз, коли ми ставимо на озброєння абсолютно новітні технології і щодо ракет і щодо ударних БПЛА і щодо засобів зв’язку та засобів РЕБ, це теж потребує грошей», - сказав Президент.

Петро Порошенко запевнив громаду Києва та міського голову у своїй підтримці щодо вирівнювання ставки податку на доходи фізичних осіб в столиці з іншими містами України при умові забезпечення гарантій безпеки, які стануть можливими при інтеграції України до НАТО.

«Негайно, як буде продемонстрований прогрес у вступі до НАТО, де працює принцип «один за всіх і всі за одного», і всі 30 членів будуть допомагати нам боронити українську землю - це дозволить вивільнити нам частину коштів з сектору оборони і безпеки, спрямувати їх на місцеве самоврядування, на децентралізацію», - сказав Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

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