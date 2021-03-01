Чоловік поїхав за кордон: як отримати аліменти

Якщо чоловік після розлучення поїхав жити в іншу країну - як отримати аліменти? Про усі нюанси цієї справи розповів юридичний консультант "Слобідського краю".

Обов’язок щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття є однаковим для всіх, незалежно від того, в якій країні проживає той з батьків, який повинен його виконувати. Наразі Україна є учасницею низки двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють вирішувати питання стягнення аліментів.

Як пояснила головний спеціаліст Первомайського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Кушнір, Україна ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном. Існує спеціальна інструкція про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

«Для того щоб стягнути аліменти з особи, яка проживає за кордоном, громадяни України мають два шляхи, – зазначила Анастасія Кушнір. – Перший – це звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в Україні і є рішення суду). Другий – звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із заявою про встановлення рішення щодо аліментів».

Юристка наголосила, що якщо є рішення суду України про стягнення аліментів, тому необхідно звернутися з клопотанням саме стягувачу – про визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів, адресованим компетентному органу (суду) іноземної держави.

Таке клопотання повинно містити:

а) повне ім’я відповідача (боржника), дату народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувачу), його адресу протягом останніх п’яти років, рід занять і місце роботи та, по можливості, фотокартку;

б) наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, зокрема інформацію про належне йому майно;

в) будь-яку іншу інформацію, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною договірною стороною як необхідна.

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:

а) копія судового рішення;

б) довідка про те, що рішення набуло законної сили;

в) довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

г) довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

ґ) копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;

д) фотокартка стягувача.

«Усі документи надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення. Нотаріально завірений переклад не вимагається, достатньо, якщо переклад офіційно засвідчений перекладачем або бюро перекладів. Вимога консульської легалізації або засвідчення документів апостилем не застосовується», – пояснила юристка. Вона зауважила також, що відповідно до умов Гаазької конвенції 2007 року, якщо переклад документів на офіційну мову запитуваної договірної держави неможливо зробити в Україні, вони можуть бути передані Міністерством юстиції України запитуваному центральному органу без перекладу або з перекладом англійською чи французькою мовою для організації перекладу в запитуваній договірній державі. Такий переклад здійснюється лише в разі узгодження із заявником (стягувачем) порядку і умов оплати ним витрат за такий переклад.

Клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Рішення з даного питання приймається протягом одного місяця; строк може бути більшим, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію. «Клопотання може бути повернене позивачу, якщо воно не відповідає вимогам Конвенції та Інструкції», – зауважила фахівчиня.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» спростив процедуру виплати аліментів для нерезидентів. «Майте на увазі, що наразі аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються», – підкреслила Анастасія Кушнір.

Источник: slk.kh.ua

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