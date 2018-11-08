Лідери шести фракцій та груп Верховної Ради внесли проект постанови про скасування рішення Уряду про підвищення цін на природний газ та запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ для населення.

Три з цих шести фракцій (Блок Юлії Тимошенко, Радикальна Партія Ляшка та Самопоміч) більшістю свого складу у 2015 році голосували за прийняття Закону про ринок природного газу.

Цей закон взагалі скасовує державне регулювання цін на газ.

До прийняття цього закону Регулятор (НКРЕКП) мав повноваження встановлювати «справедливу» ціну на газ. Але з прийняттям цього закону Регулятор ці повноваження втратив. Закон не наділяє нікого іншого цими повноваженнями.

Що і не дивно, оскільки цей закон прямо каже, що ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції та за принципом вільної торгівлі природним газом та рівності суб’єктів ринку природного газу.

Тому у мене є питання до депутатів цих та інших фракцій, до експертів, до громадських активістів.

Чому депутати вимагають не впровадження свого власного закону, а навпаки ще більший відхід від нього?

Чому депутати у Законі про державний бюджет не передбачать таке збільшення зарплат і пенсій, яке б дало можливість людям платити за газ за ринковими цінами?

Кожна розумна людина скоріше вибере вищі доходи ніж занижені по відношенню до ринкових ціни на газ - бо це дає людям свободу витрачати кошти як вони хочуть, і відповідно мати пряму фінансову вигоду від скорочення власного споживання газу.

Якщо чесно сказати людині, що рахунок на комунальні послуги, наприклад, збільшиться на 1 тис грн, але держава тобі збільшує зарплату чи пенсію на 1,5 тисячі. при чому саме завдяки ринковій реформі, то люди позитивно буде сприймати цю реформу, хіба не так?

P.S. У нас є розрахунки, які підтверджують обґрунтованість такого варіанту.

Источник: facebook.com

Автор: Юрий Витренко, Chief Operating Officer (COO) в Naftogaz of Ukraine

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