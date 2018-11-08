Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 44

Чому депутати вимагають не впровадження свого власного закону, а навпаки ще більший відхід від нього?

Чому депутати вимагають не впровадження свого власного закону, а навпаки ще більший відхід від нього?

Лідери шести фракцій та груп Верховної Ради внесли проект постанови про скасування рішення Уряду про підвищення цін на природний газ та запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ для населення.

Три з цих шести фракцій (Блок Юлії Тимошенко, Радикальна Партія Ляшка та Самопоміч) більшістю свого складу у 2015 році голосували за прийняття Закону про ринок природного газу.

Цей закон взагалі скасовує державне регулювання цін на газ.

До прийняття цього закону Регулятор (НКРЕКП) мав повноваження встановлювати «справедливу» ціну на газ. Але з прийняттям цього закону Регулятор ці повноваження втратив. Закон не наділяє нікого іншого цими повноваженнями.

Що і не дивно, оскільки цей закон прямо каже, що ринок природного газу функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції та за принципом вільної торгівлі природним газом та рівності суб’єктів ринку природного газу.

Тому у мене є питання до депутатів цих та інших фракцій, до експертів, до громадських активістів.

Чому депутати вимагають не впровадження свого власного закону, а навпаки ще більший відхід від нього?

Чому депутати у Законі про державний бюджет не передбачать таке збільшення зарплат і пенсій, яке б дало можливість людям платити за газ за ринковими цінами?

Кожна розумна людина скоріше вибере вищі доходи ніж занижені по відношенню до ринкових ціни на газ - бо це дає людям свободу витрачати кошти як вони хочуть, і відповідно мати пряму фінансову вигоду від скорочення власного споживання газу.

Якщо чесно сказати людині, що рахунок на комунальні послуги, наприклад, збільшиться на 1 тис грн, але держава тобі збільшує зарплату чи пенсію на 1,5 тисячі. при чому саме завдяки ринковій реформі, то люди позитивно буде сприймати цю реформу, хіба не так?

P.S. У нас є розрахунки, які підтверджують обґрунтованість такого варіанту.

Источник: facebook.com

Автор: Юрий Витренко, Chief Operating Officer (COO) в Naftogaz of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАПК: В декларации Сыроид нашли машину за 10 грн
Сегодня 07:34    105
12 ноября в Харькове пройдут открытые слушания по поводу повышения тарифов ХТС на отопление и горячую воду
06.11.2018 13:44    219
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій передбачає проведення Всеукраїнського архієрейського об’єднавчого собору до кінця листопада
06.11.2018 09:30    84
“Кінець ери єврономерів” в Україні: у Верховній Раді прийняли закон, який все змінить
05.11.2018 09:14    1144
Укрнафта збільшила видобуток нафти та газу
04.11.2018 09:57    127
Границами города под Харьковом занялись в Раде
04.11.2018 08:21    602
Новая цена на газ: правительство не оставит украинцев наедине с проблемой
02.11.2018 14:03    287
Україна повинна посилити санкції проти Росії - Парубій
02.11.2018 08:53    104
В Украине выросла абонплата за домашние телефоны
01.11.2018 15:00    337
С сегодняшнего дня в Украине подорожал газ для населения
01.11.2018 14:06    314
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 