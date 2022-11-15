Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрічаються на G-20. Саме час розповісти, чому для США Тайвань важливіший за Україну

Цими днями повинні відбутися фундаментальні домовленості найсильніших держав світу - Китаю та США - щодо майбутнього України, Тайваню та Росії. Так вважають чимало світових аналітиків, адже стартує саміт G-20, на якому Байден та Цзіньпін обговорюватимуть потепління взаємин та питання геополітики.

Штати не приховують, що серед їхніх пріоритетів невеликий острів біля берегів Китаю стоїть навіть вище України. Байден у вересні вкотре підтвердив, що армія США захищатиме Тайвань, якщо Китай нападе. На відміну від України.

Чому так…

● Тайвань для Китаю – останній шматок головоломки до статусу наддержави. Зараз КНР не має потужного флоту і затиснутий союзниками США з моря. Вашингтон прагне зберегти такий стан речей.

● Для США Тайвань – це складова системи нацбезпеки. Після ІІ світової Вашингтон створив собі мережу союзних держав на Сході, які оточили комуністичні Китай і СРСР. Падіння Тайваню спричинить хвилювання в Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Філіппін.

● Тайвань – це світовий центр виробництва мікрочипів. Місцевий гігант TSMC виробляє понад 55% мікрочипів у світі і 90% всіх передових розробок у сфері. США і Китай повністю залежні від них. Американські Apple, Intel та Qualcomm, японські, корейські та європейські виробники чипів передали виробництво на аутсорсинг TSMC. TSMC будує новітній завод на острові вартістю 20 млрд дол., який забезпечить компанії монополію на ринку передових чипів. Зараз це вершина прогресу, і така «іграшка» буде лише у тайванців.

● FT вважає, що геополітична перевага країн дедалі більше залежатиме від комп'ютерних чипів, які необхідні як для штучного інтелекту, так і для військової техніки. Ніхто не зможе догнати Тайвань у цій сфері через гігантські витрати на виробництво та технологічну складність.

● Тайвань – це ключ до контролю за технологічним розвитком окремих країн. Влітку TSMC заборонила поставки процесорів до Росії, чим завдала удару по ракетній програмі. Трамп своєю забороною на поставки чипів Huawei шокував Китай. Пекін імпортує 85% напівпровідників і витрачає на це більше, ніж на нафту. Тепер Китай екстрено інвестує у власні розробки, але це віддалена перспектива.

● Якщо раптом Китай захопить Тайвань і зупинить експорт напівпровідників на Захід, це буде катастрофою для США та їхніх союзників. Світова економіка постраждає в рази більше, ніж зараз від вторгнення РФ в Україну.

● Пентагон давно наполягає, що заводи з виробництва слід будувати у США. Байден хоче знайти на це 2 трлн дол., але процес рухається повільно. TSMC будує завод в Арізоні, і ще один у Японії. Але це заводи з виробництва 5-нм чипів, які вже ось-ось стануть застарілими і використовуватимуться хіба для побутових речей. Для порівняння – США не можуть знайти і 50 млрд дол. у бюджеті для програми, а TSMC оголосила, що інвестує 100 млрд. задля збереження своїх позицій на ринку.

● В оборонній стратегії США чітко вказано, хто є хто на світовій шахівниці. Росія – хоч і гостра, але тимчасова загроза, яка завдає шкоди в певних сферах. Тоді як Китай є наймасштабнішим і серйозним викликом національній безпеці США. Тобто, - всерйоз і надовго: КНР може кинути виклик США, Росія - вже ні.

● США розуміють, що китайські комуністи, на відміну від російських бункероїдів, не застосують ядерну зброю, навіть якщо США захищатимуть Тайвань. У повітрі й на морі США мають величезну перевагу над китайською армією. До того ж рішучість Вашингтона захищати Тайвань є хорошим запобіжником від вторгнення. Китай дуже залежний від США та Заходу в економічному плані.

Сказане зовсім не означає, що США байдуже до України. Але своя сорочка ближча до тіла. Це треба знати, споглядаючи за рішеннями Uncle Sam.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/445

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