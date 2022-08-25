Чому Київ не взяли? 5 фактів від the Washington Post

(https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/24/kyiv-battle-ukraine-defense/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world)

● НАМ ВДАЛОСЯ ВРЯТУВАТИ ВІЙСЬКОВИХ І ТЕХНІКУ

Хоч не всі вірили, що на Київ підуть танками, до нападу таки готувались.

Протягом тижнів активно відводили військових та техніку з місць постійної дислокації. Усе добро перекинули на необхідні напрямки. Таким чином, ракети не розбили наші танчики та солдат.

● КАПІТУЛЯЦІЯ НЕ СПОКУСИЛА ВЛАДУ

У перші години нападу 24 лютого рашисти обривали телефони ОП та Кабміну. Міністр оборони Білорусі і заступник глави адміністрації Кремля обривали телефони Єрмака і Рєзнікова. Пропонували мир шляхом капітуляції. Але у відповідь почули лише лайку. Бо, за словами Резнікова, єдиною капітуляцією, про яку він буде домовлятися, — капітуляція Москви.

● ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ВТІК

Ви скажете, що так і мало бути. І я погоджуюсь. АЛЕ…

Зеленському пропонували евакуацію західні чиновники. І він відмовився, бо: «Якщо мова йде про те, що я піду, і це зупинить кровопролиття, то я за це». Та цього ніхто не міг гарантувати.

WP додає: хоч він вважав, що іноземці стурбовані його особистою безпекою, Зеленський також підозрював, що деякі з його колег хотіли, щоб конфлікт швидше закінчився, а ми фактично здалася Росії.

● ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ЗАСПАМИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ

Єрмак відсилав на особисті телефони високопосадовців світлини вбитих мирних жителів і зруйнованих будівель. До списку контактів увійшли радник Білого дому з нацбезпеки Салліван і помічниця Держсекретаря у справах Європи Карен Донфрід.

Далі цитата Єрмака: «Дев'яносто відсотків людей, які отримали їх, відреагували, передзвонили і почали робити ще більше».

● У НАС БУЛИ СТІНГЕРИ ТА ДЖАВЕЛІНИ

Наші партнери, зокрема і США, не вірили, що ми вломимо русні. Ті самі Стінгери та Джавеліни ми мали використовувати у підпіллі. Сталося так, що у середині березня сили, які захищали Київ, майже повністю залишилися без артснарядів. Але нам вдалося.

Саме цей переломний момент дав зрозуміти Білому дому, що Україні треба більше зброї.

Як вам трактовка подій від Washington Post?

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/194

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