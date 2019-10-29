Чому НБУ вводить в обіг банкноту на 1000 грн

Чи пов’язані дії НБУ з інфляцією, минулою чи майбутньою

Як відомо в разі гіперінфляції держави вводять в обіг великі банкноти. Недавній приклад — Венесуела, де інфляція в 2018 році склала 130 060%. В середині червня поточного року там прийнято рішення випустити нові банкноти номіналом 10 000, 20 000 і 50 000 боліварів. 1 долар США можна купити за 248 477 венесуельських болівара.

У Зімбабве в кінці 2008 року, інфляція досягла рівня 230 мільйонів відсотків, криза в цій країні дійшла до того, що владі довелося випустити банкноту в 100 трильйонів зімбабвійських доларів. 1 долар США в цій країні коштував 35 квадрильйонів місцевих доларів.

В Україні ще пам’ятають пачки купонів або карбованців, які з’явилися в 1992 році, після розпаду СРСР як перехідна валюта, замінена потім гривнею. Через інфляцію номінал однієї банкноти доходив до 1 млн купонів. А в 1995 році 1 долар США коштував 147 307 купонів.

Президент інвестгрупи Універ Тарас Козак сказав НВ Бізнес, що кроки Національного банку України (НБУ) щодо виведення банкнот дрібного номіналу і введення більшого, ніяк не пов’язані з інфляційними або девальваційними очікуваннями. «Це швидше облік минулої інфляції», — сказав він.

Тому за словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, завдання НБУ — забезпечити функціонування такого номінального ряду банкнот, який би забезпечив зручний готівковий розрахунок. «Не дивлячись на бурхливе зростання безготівкових платежів, готівка все ще популярна, і на неї припадає більша частина розрахунків у торгівлі. Інфляція з 2006 року — період введення вже тепер другої найбільшої банкноти — склала більше 400%», — сказав він.

Директор департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антон Стадник стверджує, що введення купюри номіналом одна тисяча гривень — необхідний захід, який потрібно було ввести набагато раніше. «Назріла необхідність пояснюється банальною причиною — за останні п’ять років відбулося суттєве зростання заробітних плат в номінальному розмірі. Тому, рішення випустити купюру більшого номіналу направлено тільки на те, щоб зменшити кількість банкнот. І не варто це пов’язувати з прогнозованою девальвацією або якимись іншими причинами», — погоджується банкір з Козаком.

За словами Стадника, зараз немає ніяких економічно обґрунтованих обставин для введення купюри більшого номіналу. «Більш того, варто відзначити консервативний підхід Нацбанку до виведення нових купюр — останній раз НБУ випускав купюру великого номіналу (500 грн) в 2006 році», — сказав він.

Як пояснює Демків, буває так, що регулятори не поспішають випускати нові банкноти, щоб не фіксувати купівельну спроможність національної валюти. «Іноді доходить до абсурду, коли найбільший номінал банкноти в країні — еквівалент всього декількох доларів, як, наприклад, в Індії, Бангладеші або до недавнього часу було в Узбекистані. Навіть для відносно невеликих покупок потрібна велика кількість банкнот», — сказав він.

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25 червня НБУ заявив, що з 25 жовтня 2019 вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень, з портретом на лицьовій стороні нової одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського. І на зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.

Перед цим з 1 жовтня монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть виведені з обігу.

Обміняти ці монети можна буде без обмежень і безкоштовно на монети і банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

Також НБУ почне поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок, але на відміну від 1, 2 і 5 копійок, 25 копійок будуть ще вважатися платіжним засобом.

Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

За даними НБУ, за рахунок впровадження заявлених змін середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот — майже на третину, що повинно спростити розрахунки готівкою і заощадження.

В НБУ очікують, що держава буде економити 90 млн гривень на рік, які витрачаються на виготовлення монет 1, 2 і 5 копійок. Крім того, знизяться витрати на інкасацію та обробку монет закладів торгівлі, громадського харчування, транспорту і банків. «Що стосується банкнот, то наявність банкноти номіналом 1000 гривень дасть можливість економити на транспортуванні і зберіганні банкнот», — сказали в Нацбанку.

Також в 2019 році НБУ введе в обіг монету номіналом 5 грн, в 2020-му — 10 грн.

Голова НБУ додав, що регулятор вже призупинив друк банкнот номіналом 1 і 2 гривні, які поступово будуть вилучатися з обігу.

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А як же кримінал

Михайло Демків з ICU зазначив, що «банкноти дуже великого номіналу зручні для обслуговування незаконної діяльності, наприклад, торгівлі наркотиками». Дійсно, в цьому році центральні банки єврозони припинили випуск банкнот номіналом по 500 євро. У Європейському Центробанку вважають, що ці банкноти занадто часто використовуються для відмивання грошей і фінансування тероризму.

«Але окремі країни, навпаки, заохочують великі номінали. Наприклад, банкнотний ряд швейцарського франка закінчується 200 і 1000 франків (майже 27 тис. грн за поточним курсом). Такий розрив передбачає, що основна функція 1000 грн — це не участь в розрахунках, а інструмент накопичення. Рекордсменом же є Сінгапур, де 10 000 сінгапурських доларів рівні 193 000 долл», — резюмував аналітик.

Источник: nv.ua

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