Чому саме слово «паляниця» використовують для ідентифікації росіян?

Часто для ідентифікації росіянина серед українців використовують старий ефективний трюк – просять вимовити українське слово «паляниця».

Люди, котрі ніколи не вчили іноземну мову, думають, що добре володіють своїм мовленнєвим апаратом, але варто лише їм почати вивчати іншу мову, як вони зрозуміють, що вимова деяких звуків їм дається досить важко, а інколи взагалі не дається.

Попри те, що українська та російська мови мають багато спільного, є низка слів зі звуками, що складають труднощі для носія російської мови, котрий з малку не вчив українську. Ось ці слова: паляниця, полуниця, криниця, рушниця тощо. Росіяни вимовляють це слово приблизно так «палянітса, паляница».

Один блогер прокоментував вимову слова «паляниця»:

«Чергування м’яких і твердих голосних долається з великими труднощами, а м’яке «ц» – зовсім нереальний звук. Однак, коли чергування більш-менш освоєно, перша «а» наполегливо перетворюється в «о». Коли вдається її приборкати, знову відвалюється м’якість в останньому складі. В цілому, процес нагадує спроби втрамбувати валізу з величезною кількістю речей – весь час щось вилазить».

P.S. Якщо вам пощастить бути у складі мовного патруля, і у вас виникнуть проблеми з ідентифікацією росіянина за допомогою «паляниці», не впадайте у відчай, є ще один стовідсотковий тест – «Миска вареників з картоплею та шкварками, змащених салом».

Джерело: Lviv1256.com

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