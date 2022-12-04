Чому варто помовчати, коли кортить критикувати ЄС та США за непоспіх у наданні зброї

Лише один аргумент:

Західні партнери наповнюють український бюджет практично наполовину.

▶️ У листопаді з держбюджету витрачено 312,7 млрд грн;

● 94,4 млрд грн у скарбниці - це податкові та митні збори (63,4 млрд грн з них - податки);

● 94,6 млрд грн надійшло у вигляді закордонних позик;

● 70,6 млрд грн вдалось позичити всередині країні (через залучення ОВДП).

● Ще мільярдів 50 грн надійшло у вигляді західних ґрантів (щоправда, Мінфін не повідомляє точної цифри).

● Є ще й інші джерела наповнення державного бюджету, але вони незначні.

▶️ У цілому бюджет - критично дефіцитний.

▶️ Головний висновок: від європейських та американських грошей, різних кредитів та ґрантів, ми зараз залежимо не менше, ніж від їх зброї. Вся соціалка фінансується винятково за "дружні гроші", тоді як зібрані українською владою податки витрачаються цілковито на війну.

▶️ Це варто памʼятати кожному, кому кортить розповісти ЄС та США, хто "вони такі" та "куди їм піти". Аналітика про пертурбації із західною зброєю публікується не для розгону хейтерства, а для розуміння:

● як наші західні партнери ухвалюють рішення,

● які в них можуть бути ще інтереси, окрім перемоги України,

● як позиція інших потужних гравців, на кшталт Китаю, може впливати на позицію Вашингтону та Брюсселю.

До речі, США та ЄС в своїх бюджетах вже передбачили фінансову допомогу Україні на 2023 рік.

Інколи можна бути вдячними…

Джерело: https://t.me/orestokratiia/504

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