Чому Велика Британія завоювала світ і зараз ми всі вчимо англійську мову?

Адже в світі були значно більші народи, в яких було більше людей і ресурсів, плодючіші землі, краще розташування.

Часто думав про це і прийшов до висновку, що це через верховенство права. Поки інші держави стрімко розвивалися при хороших правителях і різко занепадали при поганих, Велика Британія стабільно міцніла. Бо мала інституції, закони і велику волю всього суспільства слідувати законам.

Всі бачили відео ДБР із записами телефонних розмов Сівковича і Кулініча. В голові не вкладається, як легко і просто російські агенти були призначені в Службу Безпеки України. Просто втерлися в довіру до дурачка Баканова і він напризначав.

Ціна цих призначень – тисячі, десятки тисяч життів. І це - не перебільшення, це буквальний факт. Це зданий за день Херсон, оточений Маріуполь, це десятки менших містечок і сіл, окупованих через зраду вищого керівництва СБУ.

Найбільше курвить, що цього дуже легко можно було уникнути. Бо є прийнятий ще 16 вересня 2014 року Закон України 1682-VII Про очищення влади (люстрацію). В законі є ст. 3, п. 4, де прямо прописана заборона займати високі пости людям, що працювали в КДБ СССР чи закінчували ВНЗ КДБ.

Якби в офісі президента просто виконали закон, у зрадника Кулініча не було б жодних шансів зливати секретну інформацію ФСБ. Але в офісі президента вирішили, що політична доцільність важливіша за процедури і закони. Тому на те, що Кулініч вчився в Вищій Школі КДБ СРСР і працював на ФСБ, в офісі очі закрили. І Зеленський підписав призначення шпигуна ФСБ у вище керівництво СБУ.

Таке порушення Закону з такими руйнівними наслідками у Великій Британії було б неможливим. В сучасній Україні порушення законів, процедур, регламентів – це норма. Саме тому Велика Британія – одна з найпотужніших держав світу, а Україна бореться за виживання і платить життями громадян за небажання вищого керівництва дотримуватися законів.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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