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Чому ЗСУ потрібні саме "Леопарди"?

Чому ЗСУ потрібні саме Леопарди?

Бо танк справді хороший і в країн НАТО є понад 2300 таких машин. І коли вже Шольц витягне голову з піску?

▶️ На носі черговий «Рамштайн» і проамериканська коаліція сподівається дотиснути Німеччину: всі партнери чекають, коли Берлін дасть дозвіл на постачання цих машин до України. 

● Такі охочі є: окрім Польщі це ще Фінляндія, можливо, до них долучаться Іспанія, Греція. Міністр Кулеба говорить про як мінімум 5 таких країн.

● Наші друзі переконані, що їх безпека залежить від здатності України виграти війну.  «Важка військова техніка та танки не повинні зараз залишатися на складах, а мають бути передані до рук захисників Європи», - заявив польський прем’єр Матеуш Моравецький, додавши, що саме в Україні буде вирішуватися доля континенту. 

▶️ Тоді як Німеччина  живе у своєму світі й усіляко гальмує процес озброєння ЗСУ. 

● Формально, канцлер Шольц та його команда не хочуть, щоб «німецькі танки вбивали росіян». Але ж німецькі САУ вже вбивають росіян, і нічого, жоден німець не помер від душевних мук.  Насправді у глибині душі Шольц досі сподівається, що війна якось сама по собі вирішиться, а він потім домовиться з Росією і спокійно видихне. 

● До речі, Reuters пише, що питання «Леопардів» стане пріоритетним для нового міністра оборони Бориса Пісторіуса. Він є визнаним професіоналом та рішучим державником. «Ми повинні не лише заморозити активи олігархів, які перебувають у санкційному списку ЄС щодо Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України», – сказав Пісторіус на початку літа 2022 року. Він є дуже популярним політиком і вже боровся з Шольцем за лідерство у партії. Зараз у нього є шанс проявити себе і вийти на першу роль. 

● До речі, є квола надія, що Шольц витягне голову з піску ще до Рамштайну, вже на форумі в Давосі. Очікуємо...

▶️ Тобто, запитання вже не звучить "Чи дадуть?", а "Коли дадуть?".

Джерело: https://t.me/orestokratiia/612

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