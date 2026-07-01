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Чотири роки звільнення Зміїного: операція, що змінила хід боротьби за Чорне море

Чотири роки звільнення Зміїного: операція, що змінила хід боротьби за Чорне море

Рівно чотири роки тому, 30 червня 2022 року, останній російський окупант залишив острів Зміїний. Те, що кремль намагався видати за “жест доброї волі", насправді стало вимушеною втечею після двох місяців безперервного знищення ворожих сил українськими захисниками.

126 днів Зміїний перебував під російською окупацією. Саме тут у перший день повномасштабного вторгнення прозвучала відповідь українських прикордонників загарбникам — символ стійкості українців. Саме тут росія прагнула закріпитися, щоб контролювати північно-західну частину Чорного моря, загрожувати українському узбережжю та морським шляхам.

Операція зі звільнення острова стала однією з найскладніших у Чорноморському регіоні. У ній брали участь спецпідрозділи ГУР МО України, Сил спеціальних операцій, Центру спеціальних операцій "А" СБУ, Державної прикордонної служби за підтримки Військово-Морських, Повітряних сил та артилерії Сил оборони України.

Перший штурм Зміїного 7 травня 2022 року став прикладом виняткової мужності українських воєнних розвідників. Попри перевагу противника в силах, вони висадилися на окупований острів і вступили в бій. Під час евакуації саме група прикриття дала змогу врятувати життя побратимів, заплативши за це найвищу ціну.

У тому бою загинули воїни ГУР МО України — капітан 1-го рангу Руслан Попов, молодший лейтенант Олег Зайцев та солдат Віталій Ігнатенко. Усі троє посмертно удостоєні звання Героя України. Їхня самопожертва стала частиною шляху до визволення острова.

Після першого штурму боротьба не припинилася. Українські захисники методично знищували російські засоби ППО, пункти управління, катери, кораблі, склади боєприпасів і логістику противника. Було потоплено флагман чорноморського флоту рф — крейсер “москва”, знищено десантні катери, буксир “василій бех”, уражено російські комплекси “тор”, “панцир-с1”, “стріла” та іншу техніку. Кожен удар наближав момент, коли утримувати Зміїний для росії стало неможливо.

У ніч на 30 червня окупанти втекли.

Звільнення Зміїного змінило ситуацію у Чорному морі. Україна відновила контроль над стратегічно важливою ділянкою акваторії, отримала можливість частково відновити судноплавство та значно ускладнила росії контроль над північно-західною частиною Чорного моря.

Сьогодні на острові встановлено козацький хрест — символ пам'яті про воїнів, які віддали життя за його визволення. Він стоїть поруч із місцем, де висаджувалися українські розвідники, нагадуючи, що кожна перемога має своїх Героїв.

Імена оборонців Зміїного назавжди залишаються в історії воєнної розвідки України, а їхній подвиг — у фундаменті майбутніх перемог.

Шана Героям!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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