Чотири українських фармацевтичні компанії тестують препарати для лікування COVID-19

АТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» й ТДВ «ІНТЕРХІМ» здійснюють клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема симптоматичного.

«Україна має достатню кількість високопрофесійних фахівців і підприємств фармацевтичної галузі, здатних створити необхідні для лікування COVID-19 ліки і вакцини», – наголосив Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Відповідно до інформації розміщеної на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України «Інформація щодо клінічних випробувань в Україні» сьогодні в Україні за напрямом «Інфекційні хвороби/COVID-19» проводяться клінічні випробування чотирьох лікарських засобів – «АМІЗОН® MAKC» (виробництва АТ «Фармак», Україна), «Аміксин® ІС» (ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна), «Корвітин®» (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна) і «Біовен» (ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», Україна).

Всі ці препарати зареєстровані в Україні, отже допускаються до застосування, та давно відомі, проте в інструкціях до їх застосування не міститься інформації щодо лікування COVID-19.

Віковий діапазон учасників всіх досліджень – дорослі (18-65 років), а щодо «Біовену» та «Корвітіну» – додатково включено до переліку учасників осіб літнього віку (старші 65 років).

Довідково:

Спеціальних ліків проти коронавірусної інфекції COVID-19 поки немає, зараз під час цього захворювання проводять лише симптоматичне лікування. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але поки немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.

Источник: rnbo.gov.ua

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