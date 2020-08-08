Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:20
Просмотров: 92

Чотири українських фармацевтичні компанії тестують препарати для лікування COVID-19

Чотири українських фармацевтичні компанії тестують препарати для лікування COVID-19

АТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» й ТДВ «ІНТЕРХІМ» здійснюють клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема симптоматичного.

«Україна має достатню кількість високопрофесійних фахівців і підприємств фармацевтичної галузі, здатних створити необхідні для лікування COVID-19 ліки і вакцини», – наголосив Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Відповідно до інформації розміщеної на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України «Інформація щодо клінічних випробувань в Україні» сьогодні в Україні за напрямом «Інфекційні хвороби/COVID-19» проводяться клінічні випробування чотирьох лікарських засобів – «АМІЗОН® MAKC» (виробництва АТ «Фармак», Україна), «Аміксин® ІС» (ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна), «Корвітин®» (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна) і «Біовен» (ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», Україна).

Всі ці препарати зареєстровані в Україні, отже допускаються до застосування, та давно відомі, проте в інструкціях до їх застосування не міститься інформації щодо лікування COVID-19.

Віковий діапазон учасників всіх досліджень – дорослі (18-65 років), а щодо «Біовену» та «Корвітіну» – додатково включено до переліку учасників осіб літнього віку (старші 65 років).

Довідково:

Спеціальних ліків проти коронавірусної інфекції COVID-19 поки немає, зараз під час цього захворювання проводять лише симптоматичне лікування. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначали, що низка лікарських засобів може сприяти поліпшенню самопочуття й полегшенню симптомів COVID-19, але поки немає підтверджень, що який-небудь препарат дає змогу запобігти цьому захворюванню або лікувати його.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Максим Степанов: В Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози
Сегодня 07:34    40
ОФІЦІЙНА ЗАЯВА Міністерства освіти і науки України щодо принципів та підходів до оцінювання системи вищої освіти та діяльності закладів вищої освіти
Сегодня 07:12    74
Інженери створили й передали захисні шоломи лікарям Харківщини (ФОТО)
Сегодня 06:52    79
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 серпня
Сегодня 06:41    60
Коронавирус в Харькове: статистика на 7 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:10    142
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    91
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    128
Денис Малюська: розпочинаємо великий розпродаж в'язниць
07.08.2020 10:08    175
Спеціальна сесія ЄВІ відбудеться раніше - 19 вересня 2020 року
07.08.2020 09:56    122
Прем’єр-міністр доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні
07.08.2020 09:22    116
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 