Чотирилапі захисники Харківщини: кінологи НГУ показали тренування службових собак

Службових собак привчають шукати вибухівку на різних поверхнях – з великим або дрібним камінням. Від цього залежить швидкість виявлення запаху. Після знахідки – обов’язкове заохочення.

Дуже важливий елемент, щоб собака не контактувала. Це в нас імітатор пластичної речовини вибухової.

Гвардійці постійно тренують службових собак для роботи на блокпостах Харківщини. Там треба оглядати автівки як зсередини, так і ззовні.

Зараз ми можемо бачити як службову собачку щось зацікавило. Вона чує за рахунок того, що йде вітер, потоки запаху, запахове джерело. Зараз її задача знайти це. Наразі собака своєю поведінкою вказує на те, що є небезпечні предмети.

Такі навчання потрібні для вдосконалення професійних навичок та обміну досвідом. У роки повномасштабного вторгнення навантаження на службових собак суттєво збільшилося. Йдеться про огляд машин, патрулювання, пошук вибухівки та порятунок людей з-під завалів.

Сергій «Сірий», начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Пошук зброї та набоїв по службовій машині. Потім ми ще тільки навчаємось, по доріжках міни шукати.

За такого обсягу роботи важливо, щоб собаки не перевтомлювалися та мали змогу перепочити. Гвардійці дбають про психологічний комфорт чотирилапих помічників і добре вивчили їхній характер. Це голландська вівчарка Емі, їй два роки. Гвардієць Андрій виховує Емі змалку. Навчання проходять у формі гри, що дає змогу якнайкраще розкрити вроджені здібності собаки.

Андрій, військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Голландська вівчарка, так само як і бельгійська, дуже активна. Вони можуть ставати більш спокійними, а коли треба, більш енергійними. Характер у неї дуже жвавий, до людей вона ставиться дуже добре.

Андрій з Емі патрулюють околиці Харкова. Гвардієць з гордістю розповідає, як Емі допомогла затримати правопорушника зі зброєю. А завдяки тренуванням Емі та інші службові собаки не тільки закріплюють свої вміння, а й навчаються нового.





