Чіткі строки, повноваження місцевої влади та рад профосвіти – Уряд оновив рекомендації, за якими формуватимуть регіональне замовлення

Заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти вже з вересня готуватимуть прогнози для навчання студентів і учнів за кошти регіонального замовлення за оновленими правилами. У них закладений чіткий календар погодження таких обсягів із ключовими гравцями регіональних ринків праці, а також виписані повноваження кожного з них. Зміни до Методичних рекомендацій, за якими формується регіональне замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів, були затверджені сьогодні, 10 червня 2020 року, під час засідання Уряду.

«Базові Методичні рекомендації були прийняті у 2016 році, коли фінансування профтехів передали на місцевий рівень. Однак з того часу деякі міські ради почали штучно зменшувати замовлення через нібито недостатню кількість вступників і не покривали потреби місцевого бізнесу. Щоб не допустити таких ситуацій, ми врахували всі нюанси та прописали чіткий календар, за яким потрібно затверджувати регіональне замовлення. До того ж таке рішення обов’язково мають погоджувати ключові гравці сфери – регіональні ради профосвіти та центри зайнятості», – пояснила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

В оновлених рекомендаціях, зокрема, визначено, що замовником кваліфікованих робітників і фахівців є обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також Рада міністрів АР Крим. Водночас виконавцями є заклади, які мають контракти для підготовки кваліфікованих робітників і фахівців за регіональним замовленням, – це профтехи, виші та заклади фахової передвищої освіти.

Важливо, що замовники затверджують регіональне замовлення за поданням закладів, погодженням регіональних рад профосвіти та з урахуванням пропозицій місцевої влади.

Источник: mon.gov.ua

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