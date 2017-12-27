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Что 2018-й год принесёт вооруженным силам Украины

Что 2018-й год принесёт вооруженным силам Украины

Намедни в сеть была вброшена преинтереснейшая таблица, созданная на основании бюджетного запроса на 2018 год Министерству обороны Украины, посвященного как закупленной, так и той, что планируется закупить технике. Что интересно, таблица создала в сети не двусмысленный резонанс и подняла волну “зради”.

Что же, раз информация стала достоянием общественности, то имеет смысл дать ей оценку, хотя бы относительно того, насколько же все плохо или наоборот – хорошо.

Так, основную волну недовольства у сопереживающих развитию ВСУ вызвал тот факт, что на 2018 запланирована закупка 78 единиц бронетехники и 181 единица автотранспорта, в то время как в 2017 было закуплено 212 и 714 единиц соответственно. Вот так вот, с первых строк, сразу “зрада”!

Между тем, если проанализировать дальнейшие закупки, то на 2018-й года запланировано приобретение 47 единиц техники ПВО что почти в 3 раза больше, нежели в 2016 и 2017 гг.

Будет проведен капитальный ремонт и модернизация 62 единиц авиатехники. Проведен ремонт, модернизация, а так же строительство 18 единиц морской техники, вместо 7 в 2017-м и 2 в 2016-м. Принято на вооружение 10 видом вооружений, вместо 5 в 2017-м и 2 в 2016-м. Проведено 686 восстановительных работ различной военной техники, вместо 314 в 2017-м и 588 в 2016-м.

Собственно, особой “зради” в данном материале лично я не увидел. Очевидна явная ориентация 2018 года на укрепление позиций ПВО, Воздушных сил ВСУ, поддержка флота и особый акцент на оборудование для защиты систем обмена информации.

В остальном же, весьма заманчиво выглядит позиция о принятии новых видов вооружений. Как-никак, а десять единиц заставляют задуматься о том, что новинками, прошедшими долгую фазу испытаний, нас будут радовать чуть ли не каждый месяц. И место среди них явно есть как минимум для “Ольхи”.

А потому, делаем выводы сами, а заодно можно и сделать несколько прогнозов относительного того, что такое новенькое и “в масле” поступит в войска.

Что 2018-й год принесёт вооруженным силам Украины

Источник: livejournal.com

Автор: zloy-odessit

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