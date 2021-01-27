Что будет с коммунальными тарифами в Харьковской области: разъяснение власти

Цены на теплоснабжение для населения в этом сезоне повышаться не будут. Об этом 26 января во время брифинга сообщил советник председателя Харьковской облгосадминистрации Сергей Магдисюк.

По его словам, на территории Харьковской области с начала отопительного периода 2020-2021 годов в большинстве населенных пунктов области услуги по теплоснабжению населению предоставляются по тарифам предыдущего отопительного периода.

"Органы местного самоуправления заверили Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОГА, что доработают отопительный сезон согласно прошлогодним тарифам. Тарифы на тепло, горячую, холодную воду и водоотведение повышаться до конца отопительного сезона не будут", - сказал Сергей Магдисюк.

Он напомнил о том, что по поручению Президента Украины Кабмин принял решение о предельной цене на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Также НКРЭКУ определила максимальную цену на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Обновленные цены на газоснабжение будут действовать с 1 февраля до конца отопительного сезона. Обновленные платежки пользователи получат уже в марте.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 января одобрила проект новых тарифов для 14 облгазов в Украине. В списке есть и АО "Харьковгаз". Согласно решению НКРЭКУ, "Харьковгазу" снизили тариф на 13 копеек: с нынешних 2,28 грн (с НДС) за кубометр до 2,15 грн (с НДС) за кубометр.

С начала января по всей Украине прокатываются "тарифные протесты". Так, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы - Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь в районе Краснограда. Акции протеста против повышения коммунальных тарифов прошли непосредственно в Харькове, а также Волчанском, Балаклейском, Харьковском, Валковском, Красноградском и Лозовском районах области. В них приняли участие около 560 человек.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»