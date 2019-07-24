Что делали пророссийские лузеры в Санкт-Петербурге накануне выборов в Украине

После крайне неудовлетворительных результатов выборов в парламент в Санкт-Петербург слетелись марионетки Кремля.

Интересное явление можно в последние дни наблюдать в Санкт-Петербурге, куда в срочном порядке слетелись пророссийские марионетки, так или иначе, но причастные к выборам в Украине.

Так, в “Северной столице” РФ находился одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото: index), который проецирует украинофобские и реваншистские нарративы, выгодные Кремлю, а так же предлагал Польше захватить украинские земли и поделиться ими.

Отмечу, что на Закарпатье в последнее время резко активизировались действия венгерских националистов, финансируемых Россией, в частности партии “Йобик”. А некоторых кандидатов в депутаты Верховной рады открыто поддерживали венгерские власти. Правда, эта поддержка им не особо помогла и к примеру, такие деятели как Василий Брензович, Иосиф Борто и Миклош Товт, проводившие выборы по лозунгом "Nekünk Kárpátalja az első", что в переводе означает "Для нас главное - Закарпатье", пролетели по своим округам как фанеры над Будапештом.

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге находился и другой “герой” политических баталий – Виктор Медведчук. Его партия, “Оппозиционная платформа – За жизнь!” не смотря на залитые в неё колоссальные ресурсы с беспрецедентной и явной поддержкой со стороны Кремля, на деле продемонстрировала весьма посредственные результаты, набрав около 13% голосов.

Таким образом, марионетки Кремля, продемонстрировавшие крайне неудовлетворительное КПД на выборах в Украине, были накануне в Санкт-Петербург как раз в то время когда там находился президент РФ Владимир Путин. Явно “друзья Путина” приехали не на отдых, а выработку нового плана. Плана, согласно о которому интеграция российских нарративов в Украину продолжится, а дестабилизация социально-общественной обстановки будет проходить под несколько иным вектором, с учетом присутствия незначительной политической силы кремлевских марионеток в Верховной раде.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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