Что делать при вторжении: в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации

Главная задача информационной платформы – помочь каждому разобраться по пунктам, как действовать в случаях опасности

Чтобы украинцы могли не только смеяться оккупанту в лицо, но и знали, что делать в случае чрезвычайной ситуации, в стране запустили Telegram-бот "Готовий до всього", который поможет подготовиться к ЧС и расскажет, как действовать.

Для украинцев запустили бот с рекомендациями на случай ЧС. В нем собрана информация о подготовке к опасности и советы, как себя вести в таких случаях.

В Украине запустили Telegram-бот для подготовки в случае ЧС / Фото: скриншот

В главном меню есть такие разделы:

Как выжить гражданским во время войны – общая стратегия действий.

– общая стратегия действий. "Иду защищать страну" – что делать, если вы планируете участвовать в обороне.

– что делать, если вы планируете участвовать в обороне. Опасные ситуации – о значении сигналов, которые мы можем услышать, например, сирен и громкоговорителей.

– о значении сигналов, которые мы можем услышать, например, сирен и громкоговорителей. Информационная безопасность – о том, где искать корректную информацию.

– о том, где искать корректную информацию. Что подготовить и купить – как подготовить дом, сложить рюкзак безопасности, аптечку и как позаботиться о домашних животных.

– как подготовить дом, сложить рюкзак безопасности, аптечку и как позаботиться о домашних животных. Источники информации бота.

Почему не стоит на него рассчитывать

Как бы все это ни было замечательно, нужно помнить о том, что Telegram – это кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями, авторами которой являются Николай Дуров и Павел Дуров. Поэтому, в случае вторжения или кибератаки, недобросовестный сосед, скорее всего, первым делом перекроет ей "воздух". А если и нет, то вряд ли общение в ней можно будет считать безопасным.

Источник: lifestyle.segodnya.ua/

Новости портала «Весь Харьков»