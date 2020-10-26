Что изменит закон об электронных коммуникациях

Каждый украинец хоть раз сталкивался со спамом. Волна сообщений об акциях и бонусах не только раздражает, но и нарушает наше право на защиту персональных данных. От рекламных звонков и СМС почти невозможно отказаться, а недобросовестные поставщики услуг не несут ответственности за массовую рассылку.

Положить конец этой ситуации должен закон об электронных коммуникациях, который Верховная Рада приняла в конце сентября, сообщает центр общественного мониторинга и контроля. Новый закон предусматривает изменения для всех участников рынка коммуникаций – абонентов, операторов и государства.

Для пользователей едва ли не главной новацией является возможность выбрать одну услугу, а не покупать целый пакет. Закон предоставляет пользователю право заказать отдельную услугу и оплатить только ее. Например, выбрать только минуты и не платить за 100 СМС-сообщений, которыми никогда не пользуешься. Также закон обязывает операторов указывать стоимость каждой услуги, входящей в тарифный пакет, объясняя их ценообразование.

Другим важным нововведением закона является защита потребителей от спама. Документ предусматривает обязательное согласие абонента на получение рассылки, а также возможность отказаться от нее. Если эти условия нарушены, то отправителя спама могут оштрафовать на сумму 1700 до 8500 гривен. Для этого закон предусматривает внесение изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, в случае спама или неправомерного списания средств абоненту становится проще защитить свои права. Сейчас споры между абонентом и оператором решаются в суде. Это требует много времени и денег, поэтому пользователи часто отказываются от судебной волокиты.

Согласно новому закону, абоненты и операторы смогут решать споры через регулятора рынка – Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). По мнению экспертов, это позволит абонентам более эффективно и быстро защищать свои права.

Еще одно изменение касается пользователей и государства – это доступ к высокоскоростному интернету. До сих пор законодательство гарантировало украинцам доступ только к телефонной связи. Согласно новому документу, государство в лице НКРСИ должно обеспечить доступность интернета на всей территории Украины.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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