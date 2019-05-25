Что решил Синод ПЦУ: опубликован полный текст. ДОКУМЕНТ

Опубликован полный текст решения Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся сегодня, 24 мая в Киеве.

Документ в социальной сети опубликовал журналист «Радио Свобода» Евгений Солонына.

В документе говорится, что поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать без вражды, противостояний и разделения.

«Синод выразил полную поддержку митрополиту Епифанию», — написано в документе.

Источник: sprotyv.info

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