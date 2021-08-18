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Чтобы попасть в Харьковский зоопарк, нужен идентификационный код (ВИДЕО)

Чтобы попасть в Харьковский зоопарк, нужен идентификационный код (ВИДЕО)

Об изменениях в посещении, которые будут после открытия, рассказал директор зоопарка Алексей Григорьев в программе “Насправді” на телеканале Simon.

Он сообщил, что каждому харьковчанину, чтобы попасть в зоопарк, потребуется выучить правила пользования.

“Правила пользования зоопарком будут отличаться от тех, которые были раньше, особенно на первом этапе. Ведь очень долго проходила реконструкция, очень много сил потрачено на это – и специалистов, и простых рабочих. И поэтому, конечно же, нужно, чтобы харьковчане пользовались зоопарком так, как нужно” , – сказал Григорьев.

Пожалуй, самое главное и затратное организационно изменение касается самого попадания на территорию зоопарка. Теперь для этого необходимо будет зарегистрироваться.

“Нужно зарегистрироваться или на сайте зоопарка с помощью мобильного телефона и компьютера – или с помощью терминалов, которых будет достаточно ко Дню города в саду Шевченко. Вы заходите с телефона на сайт зоопарка, вносите индивидуальный налоговый номер, номер мобильного телефона, дату рождения”, – сообщил Алексей Григорьев.

Он пояснил, что идентификационный код позволяет подтвердить, что посетитель – харьковчанин. А значит – имеет право зайти бесплатно.

После регистрации вам предложат выбрать маршрут – на первом этапе их будет 2: “Тропа тигра” и “Африканская савана”.

“Вы выбираете экскурсию, которая вам больше нравится, у вас возникает календарик – и выбираете день и время. Время начинается с 9 утра, через каждые 30 минут есть возможность зарегистрироваться. Нужно приходить в зоопарк ровно в то время, когда вы зарегистрировались. Вы показываете телефон на турникете, который сканирует информацию, или прикладываете билет бесплатный, который вы получили в терминале. Или показываете “приватбанковскую” информацию с телефона. И проходите на свою экскурсию”, – описал процедуру директор Харьковского зоопарка.

Наличие “Карты харьковчанина” упростит процесс попадания в зоопарк. Ее для входа будет достаточно.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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