Чтобы заработать $-миллион, Украинцу нужно ~216 лет

Есть много разных способов оценки качества жизни в стране, как говорят философы холистически, т. е. в целом. Один из таких подходов – сравнение продолжительности жизни. Один параметр – продолжительность жизни при рождении (в Украине он ~73 года или ~120-е место в мире), второй – при достижении 60 лет (Украина – 19,91 лет, 80 место в мире). Логика этого показателя проста. Если Человек живёт долго (в странах мировых лидерах средняя продолжительность жизни приближается к 90 годам), значит в стране созданы гармоничные, сбалансированные условия для его благополучия (материальные, правовые, социальные, инфраструктурные, экологические). Если Человек живёт долго, значит, он может найти оптимальный баланс питания, образа жизни в доступном режиме услуг системы здравоохранения.

Есть много способов определения качества экономической модели, системы в стране. Одни используют показатель «ВВП на душу населения», другие «ВВП на душу населения по паритету покупательной способности», третьи применяют такие индикаторы, как «средняя/медианная зарплата» или «производительность труда». Есть ещё такие параметры, как «темпы изменения ВВП», «доля ВВП в страны в мире» или «объём активов граждан и бизнеса страны в мире». Эксперты из Numbeo и Picodi.com предложили любопытный способ оценки качества модели и экономической системы в целом. Они задали вопрос, сколько времени необходимо работать, чтобы заработать один миллионов $-долларов при средней зарплате в стране.

Речь идёт не о том, чтобы заработать «чистыми», т. е. иметь на счёте один миллион долларов за вычетом всех расходов в течение всей жизни. Это совсем другой расчёт. Авторы этой поп-методологии отвечают на вопрос, в какой стране среднестатистический гражданин со средней зарплатой за сколько времени получит один миллион $-долларов.

«Один миллион долларов» - это результат целого ряда факторов и показателей. В стране должна быть высокая производительность труда, более $100 тысяч в год. Такую производительность труда можно обеспечить только при использовании высоких технологий, качественного менеджмента, маркетинга, управления человеческим капиталом и другими нематериальными активами. Выйти на такой уровень нельзя без надёжной, крепкой финансовой системы, инфраструктуры и логистики. Чтобы это всё в стране появилось, нужны надёжные институты, гарантирующие неукоснительное соблюдение принципа верховенства права, защиту жизни и частной собственности. Только тогда люди с большими деньгами, яркими талантами и идеями, неуёмной энергией и драйвом выберут её для самореализации, убедят своих детей и внуков продолжать семейное дело.

Понятие «семейное дело», разумеется, относится далеко не только к небольшой лавочке, магазину или ферме. Чтобы создать глобальный, устойчивый бизнес, нужны особые семейные традиции, дисциплина, ориентация на достижения и успех, выходящий за рамки одного поколения. Koch Industries, BMW, Dell, Auchan, Ford Motor Company, Mars, Porsche, Schwarz Group, Walmart – всё это примеры семейного бизнеса. Кто-то в них не только заработал свой первый миллион $-долларов, но создал генератор добавленной стоимости на десятилетия вперёд.

Чем быстрее в стране можно честно, на зарплату заработать один миллион долларов, тем качественнее её правовые, экономические и социальные институты, тем прогрессивнее доминирующая культура, которая награждает за успех в условиях честной, справедливой экономической деятельности.

Условно все 102 страны рейтинга можно разбить на три группы. В первую группу попадают страны, в которой один миллион $-долларов можно заработать в течение трудовой жизни одного человека, т. е. на 43 – 45 лет. В эту престижную группу вошло 28 стран мира. Лидерами являются четыре страны (Швейцария, Сингапур, Люксембург и США), где миллионером можно стать менее чем на 20 лет. В этой группе есть богатые нефтью страны, которые не являются полноценными демократиями и которые не входят в Топ-30 стран по Индексу экономической свободы, но таких в мире единицы. Если же у вас не бьёт фонтанами нефть из земли, если нет богатых залежей газа, тогда эта модель экономики не для вас. А вот остальные страны в этой группе с условных названием «Миллионер за одну жизнь» десятилетиями, на протяжении более пяти поколений сохраняли уважение и приверженность принципам свободы, частной собственности, предпринимательства и открытой конкуренции. Иными словами, они выбрали капитализм.

Во вторую группы входит 37 стран. В ней один миллион долларов можно заработать за 2 – 4 рабочие жизни человека (43 – 45 лет труда). Т. е. если в семье полноценно трудятся муж и жена, то их семья заработает миллион, в лучшем случае по итогам их трудовой карьеры или после того, как их двое детей закончат свой трудовой путь. В этой группе оказались как страны ЕС (Италия, Чехия, Хорватия, Эстония, Польша, Португалия) с разной динамикой доходов и производительности труда, так и Китай (42-ое место, Греция (48-ое), Чили (56-е место) и Индия (62-е). Чтобы в течение, как минимум, двух поколений удержать высокий уровень политической, личной и экономической свободы, нужен единый культурный код, который объединяет разные политические силы, экономические, общественные и образовательные элиты. Нужно единение в рамках единого видения будущего своей семьи/страны не за счёт краткосрочного «хапнул-цап-царапнул-и-удрал». История учит, что фундаментом для такого единения может быть только либеральная повестка дня.

В третей группе тоже 37 стран. В ней для заработка одного миллиона долларов нужно от пяти до 16 трудовых жизней. Открывает её Эквадор (163 года), а замыкает Пакистан (621 год и 3 месяца). По понятным причинам страны с очень низких доходом не вошли в рейтинг. Украина оказалась в этой неблагополучной группе. Чтобы заработать один миллион $-долларов на среднюю зарплату украинец должен работать 215 лет и 10 месяцев. Получается, что за два поколению такую сумму теоретически могут заработать два поколения. В первом будут работать мать и отец, во втором – все трое их детей. Если же детей будет меньше, значит, получение миллиона растягивается на три поколения. Чтобы выйти на чистые активы/сбережения в один миллион $-долларов, надо в разы больше времени, потому что ставка сбережения в Украине пребывает в опасной зоне 0-5%.

Состояние институтов, элементов социально-экономической модели, культуры общества, режима взаимоотношений между бизнес и властью, при котором получение одного миллиона $-долларов занимает почти 216 лет, можно охарактеризовать, как «дно». В одной песне Квартала-95 поётся: «Таков закон вселенной - жить не вчерашним днём... Вы просто оставьте на память страну, где хотели бы сами - Жить и гордится ей...». Жить в стране с нынешней экономикой – это обрекать детей и внуков не вечные страдания и скитания. Сами провалились и толкаем детей/внуков в пропасть, созданную собственным невежеством, жадностью и интеллектуальной ленью?

В начале 1990-ых поколения украинцев 30 лет + отнеслись к стране крайне безответственно и аморально. Политические, экономические, силовые и теневые элиты поставили перед собой задачу обогатиться, подчинить себе всю экономику. Ни одно правительство, ни один состав Верховной рады не ставил перед собой задачу построить такую модель экономики, в которой Украинец мог бы заработать миллион $-долларов хотя бы за 50 лет. Это совершенно конкретная, предельно чёткая задача. Её можно брать в качестве одного из ключевых показателей эффективности исполнительной и законодательной власти.

Может ли Украина войти в Топ-30 стран мира по времени заработка одного миллиона $-долларов? Без сомнений, может, если только:

1) выучит исторические уроки феномена «экономическое чудо»;

2) поймёт и пример, наконец, лежащий на поверхности, перед самым носом, фактор «экономическая свобода»;

3) поставит предпринимателя в центр экономики развития и роста;

4) наденет смирительную рубашку на Государство (инфляция, размер госрасходов, дефицит бюджета, госдолг, госактивы) и запретит ему заниматься бизнесом;

5) проведёт катарсис системы образования, очистит её от коллективного Маркса, раскрепощая её для коллективного Мизеса/Рэнд.

Такие решения и действия – лучший подарок нашим детям и внукам. Если мы выполним все пять пунктов, они уже своим детям и внукам передадут страну, которой будут сами гордиться, и своим наследникам это уверенно завещать.

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