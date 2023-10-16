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Ця сума буде значно більшою за $2 млрд - Байден про допомогу Україні

Ця сума буде значно більшою за $2 млрд - Байден про допомогу Україні

Президент Байден цього тижня представить конгресменам новий спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю на понад $2 млрд — радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS News.

"Ця сума буде значно більшою за $2 млрд, і, як я вже сказав, включатиме необхідне військове спорядження для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичною загрозою", — сказав Салліван.

За його словами, президент США упродовж тижня проведе "інтенсивні переговори" із Конгресом щодо необхідності ухвалення пакету.

До пакету також можуть включити допомогу Тайваню.

Об’єднання допомоги кільком країнам, на думку адміністрації президента США, підвищить шанси на його ухвалення, та дозволить обійти блокування з боку конгресменів, які виступають проти додаткової допомоги Україні.

Джерело: https://t.me/znua_live/117020

Новости портала «Весь Харьков»

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