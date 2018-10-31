Цибульник будет руководить Холодногорским районом вместо Мусеева

Татьяна Цибульик будет временно курировать работу Холодногорской райадминистрации.

Видеозапись, где Цибульник читает якобы распоряжение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса о своем назначении, вчера, 30 октября, появилась в социальных сетях.

"С целью обеспечения выполнения основных задач и реализации функций местного самоуправления на территории Холодногорского района города Харьков, учитывая территориальное расположение Холодногорского и Новобаварского районов, руководствуясь статьями 42, 59 Закона Украины" О местном самоуправлении ", на время отсутствия на работе главы администрации Холодногорского района Харьковской городского совета координацию работы администрации района временно возложить на главу администрации Новобаварский районной администрации Харьковской м ской совета. Это распоряжение Харьковского городского головы ", - сообщила Цибульник.

При этом, соответствующее распоряжение мэра Харькова Геннадия Кернеса на сайте горсовета не опубликовано. В пресс-службе

горсовета пока никак не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что глава Новобаварского района сейчас находится под следствием по статье 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним также, 3 октября 2018 стало известно, что СБУ разоблачила деятельность главы Холодногорско района Максима Мусеева, который во время пребывания в 2015 году на территорию оккупированного Крыма был завербован ФСБ России. Кроме того, у него оказалось двойное гражданство

В отношении Максима Мусеева открыто уголовное дело по ст. 111 УК Украины (государственная измена). Его объявили в розыск и временно отстранили от должности главы Холодногорской райадминистрации Харькова.





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