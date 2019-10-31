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Цифра дня: 2676 гривень складає середній розмір пенсії на Харківщині
Середній розмір чоловічої пенсії вищий за жіночий.
Як повідомляє Головне управління статистики в Харківській області, на початок 2019 року в регіоні проживало 801,2 тисяч пенсіонерів, з них 62,5% жінок. Середній розмір призначеної місячної пенсії становив 2676 гривень. При цьому середній розмір пенсії чоловіка 3371 гривень, жінки – 2260 гривень. На обліку в органах соціального захисту перебували 329,7 тисячі ветеранів праці та 185,7 тисячі дітей війни.
На початку року на Харківщині обліковувалося 162,7 тисячі осіб з інвалідністю, з яких 5,7% – діти до 18 років.
Источник: slk.kh.ua
Автор: Андрый Соха
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